LPGA : Ashleigh Buhai se rapproche d’un premier titre en carrière

Avec une carte de 67 lors de la deuxième journée de l’Omnium britannique féminin, la Sud-Africaine Ashleigh Buhai a accentué son avance en première position, vendredi à Milton Keynes, se rapprochant ainsi d’un tout premier titre en carrière.

Celle qui a joint le meilleur circuit au monde en 2008 a pour meilleur résultat en carrière une deuxième position, obtenue à la Classique Thornberry Creek, en juillet 2017.

«Mon but aujourd’hui était d’atteindre les deux chiffres, donc 10 en dessous de la normale ou mieux, a dit Buhai, selon le site officiel de la LPGA. Quand j’ai atteint huit, neuf ou 10 [en dessous de la normale], je me suis sentie plus confortable et j’ai pu mettre le pied sur l’accélérateur.»

«Je me sens bien. J’essaie de ne pas trop penser au fait que c’est un majeur, a dit la détentrice de deux titres sur le circuit européen. C’est juste un autre tournoi. Je crois que le fait que les conditions sont vraiment bonnes et qu’il ne faut pas se battre contre les éléments m’aide beaucoup.»

Avec cinq oiselets, vendredi, la meneuse possède trois coups d’avance sur la Japonaise Hinako Shibuno (69), en vertu d’un cumulatif de 132 (-12). L’Américaine Lizette Salas (67) est quant à elle troisième avec un rendement de 136 (-8). Un groupe de cinq golfeuses se partage le quatrième rang, à 137 (-7).

La Canadienne Brooke M. Henderson (71) pointe quant à elle à égalité au 18e échelon avec un total de 140 (-4). Elle a amorcé sa journée de travail avec un boguey dès le premier trou, mais elle s’est reprise avec deux oiselets par la suite.

Avec une deuxième carte consécutive de 74, sa compatriote Alena Sharp n’a pas été en mesure d’éviter le couperet. Elle a terminé le tournoi avec une fiche de 148 (+4). La Québécoise Anne-Catherine Tanguay ne participe pas au tournoi.