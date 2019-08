Après avoir conquis Montréal, la comédie musicale sera présentée dès le 14 août à la Salle Albert-Rousseau. Adaptée et mise en scène par Serge Postigo, Mamma Mia! raconte l’histoire d’une jeune fille en quête d’identité qui rassemble, la veille de son mariage, trois hommes ayant connu sa mère 20 ans auparavant afin de savoir qui d’entre eux est son père. Plongez dans une histoire d’amour et d’amitié grâce aux succès du groupe ABBA revisités en français et au talent d’une trentaine de chanteurs et danseurs. Marie-Christine a rencontré Romane Denis, qui offre une prestation aux côtés de Joëlle Lanctôt, d’Hubert Proulx et d’Éloi Archambaudoin. Elles ont parlé de tout ce que la comédie musicale a apporté dans la vie de la chanteuse. Voyez l’entrevue samedi à Pleins feux sur Québec.

Photo courtoisie

Mamma Mia! a remporté un billet d’or pour ses 50 000 billets vendus au Québec. Il s’agit de la quatrième comédie musicale revisitée par Serge Postigo en partenariat avec Juste pour rire. Il nous a en effet également livré Grease, Mary Poppins et Footloose au cours des dernières années.

Photo courtoisie

Mamma Mia! a d’abord été créée à Londres en 1999 et elle connaît toujours un grand succès. Elle est également présentée sur Broadway, à New York.

Détails et billets pour le spectacle: www.sallealbertrousseau.com