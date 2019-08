Mariage de l’art et du vin

Je vous rappelle que, pour une 6e année, le vignoble Le Nordet, à Pintendre sur la Rive-Sud de Québec, présente aujourd’hui, demain et dimanche son rendez-vous art et vin. Cinq artistes (2 photographes et 3 artistes-peintres) seront sur place afin de partager leur amour des grands espaces dans un contexte champêtre. L’exposition (entrée gratuite) se déroulera dans le pavillon de réception du vignoble et dans ses jardins, où vous pourrez aussi déguster des vins produits sur place. Le Nordet est situé au 991, Chemin-des-Îles à Pintendre (Sortie 321 de l’autoroute Jean-Lesage Est). www.lartauvignoblelenordet.com

Un stage profitable

Grâce à une subvention dans le contexte du programme Emploi d’été Canada, Deuil-Jeunesse de la Capitale-Nationale peut compter sur Anne-Catherine L’Heureux, une jeune travailleuse étudiante. La durée de son stade est de six semaines. Anne-Catherine connaît bien Deuil-Jeunesse puisqu’elle fut jeune ambassadrice de l’organisme d’interventions professionnelles unique au Québec, qui vient en aide aux jeunes et aux adultes qui vivent la maladie grave ou la mort d’un proche, ou des pertes par la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption. Sur la photo, Dominique Doré, directrice de la philanthropie et du développement des affaires et Anne-Catherine L’Heureux, entourent Pierre-Paul-Hus, député fédéral de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles.

50 ans de mariage

Jacques Richard et Antonine Rivard, de Québec (secteur Lebourgneuf), se sont mariés le 2 août 1969 à l’église Saint-Charles de Limoilou. Le couple a deux enfants, Éric et Mario et trois petits-enfants. Jacques a longtemps occupé le poste de directeur du développement des bannières pour Metro-Richelieu. Félicitations.

Depuis 105 ans

Si vous passez par la municipalité de Métabetchouan – Lac-à-la-Croix, au Lac-Saint-Jean, arrêtez-vous au 40, rue Saint-Pierre, pour voir le magasin Georges Gimaïel Nouveautés. Depuis 1914, cette entreprise familiale traverse les époques au gré des crises et des ralentissements de l’économie régionale. Le commerce a été fondé par Georges Gimaïel, immigrant libanais, puis repris par son frère Paul, venu l’y rejoindre. 105 ans plus tard, c’est Jean-Paul Gimaïel et sa sœur Cécile (photo), les enfants de Paul, qui tiennent le magasin. Jean-Paul fut aussi dépisteur pour les Remparts de Québec (1976-1078) et les Cataractes de Shawinigan.

40 ans d’amour

Félicitations à Lucie Beaudoin et Yvon Laliberté (photo) de Saint-Henri-de-Lévis qui ont fêté leur 40e anniversaire de mariage le 14 juillet dernier en compagnie de leurs trois enfants et neuf petits-enfants. Monsieur Laliberté est un lecteur assidu du Journal de Québec et évidemment de ma chronique. Félicitations à vous.

Anniversaires

Luc Archambault (photo), artiste, peintre, sculpteur, né à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 65 ans.... Evander Kane, attaquant des Sharks de San José (LNH), 28 ans... Marjo, chanteuse québécoise, 66 ans... Bob Rae, homme politique canadien, 21e premier ministre de l’Ontario (1990-1995), 71 ans... Martin Peltier, chanteur québécois, 71 ans... Julie Arel, chanteuse québécoise, 72 ans.

Disparus

Le 2 août 2018. Viktor Tioumenev (photo), 63 ans, joueur de hockey soviétique, champion aux Jeux olympiques d’hiver de 1984... 2016. Claude Simard, 77 ans, ancien député de Richelieu et ministre libéral (1970-76)... 2012. Gilbert Prouteau, 95 ans, ancien athlète, écrivain et cinéaste français... 2011. Jeanne Landry, 89 ans, pianiste et compositrice québécoise... 1992. Michel Berger, 44 ans, compositeur français.