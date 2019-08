Ottawa conclut un accord avec le Nunavut pour l'aide au logement

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi un investissement conjoint de 316 millions $ avec le Nunavut pour aider le territoire dans la crise du logement qu’il traverse.

«Pour de nombreux Nunavummiut qui vivent depuis des années dans des espaces surpeuplés, un nouveau foyer leur permettra d'élever leur famille dans un environnement sain et sécuritaire», a déclaré M. Trudeau par communiqué.

De passage à Iqaluit, il a annoncé la conclusion d’une entente sur 10 ans avec le gouvernement du Nunavut, aux côtés du premier ministre du territoire Joe Savikataaq. L'accord porte sur la réparation et la construction de logements abordables au Nunavut.

Ottawa contribuera à hauteur de plus de 265 millions $ et le Nunavut injectera pour sa part plus de 49 millions $.

Le gouvernement Trudeau estime que ces fonds permettront notamment de préserver plus de 1600 logements communautaires. Il a également indiqué qu’il travaillera de pair avec le Nunavut pour mettre sur pied une nouvelle allocation canadienne d’aide au logement pour les gens du Nunavut.

«L’aide que reçoivent nos familles pour se déplacer le long du continuum du logement renforce également leurs facteurs de protection, notamment l'équité sociale, la cohésion de la famille et la stabilité culturelle», a dit M. Savikataaq.