Papa heureux

Entre les tournages de District 31 et sa microbrasserie Beemer, Jeff Boudreault se fait un point d’honneur de se consacrer avant tout à sa vie familiale, lui qui est papa de Victor (16 ans), Marie (13 ans) et Emmanuel (5 ans).

« Mon plus vieux fait toujours de la compétition de vélo de montagne. Les 16 et 17 août, je l’accompagne à sa prochaine course aux États-Unis. C’est toujours stressant de le voir aller, car ils peuvent prendre des méchantes débarques, mais il performe super bien », confie-t-il.