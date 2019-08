Marie-Christine a échangé avec Rick Pagano, qui a fait un passage remarqué à La Voix, la saison dernière. Il est actuellement en studio pour enregistrer de nouvelles chansons. Obtenez un avant-goût de ce qu’il nous offrira bientôt en voyant le reportage à l’émission. Ils ont également parlé de sa relation avec le public et de ses liens d’amitié. Rappelons qu’il figure parmi les têtes d’affiche du spectacle La Voix Expérience, présenté au Capitole à partir du 14 août aux côtés de Genevieve Jodoin, Vincent Chouinard, Colin Moore et Rafaëlle Roy, entre autres. Détails et billets: www.lecapitole.com