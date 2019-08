Road trip mère-fille

« Ma mère rêvait de visiter l’Irlande depuis toujours. Elle avait acheté son billet depuis des mois, mais moi, je me suis décidée à la dernière minute. Ce pays est tellement magnifique et champêtre avec ses routes de campagne, ses châteaux, ses ruines... », décrit-elle.

« Le volant est à droite, mais tu conduis quand même à gauche ! Ma mère avait peur de conduire. On m’a dit que cela me prendrait une bonne journée pour m’y habituer, mais je me suis habituée super vite », assure-t-elle.