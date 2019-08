Du 8 au 17 août, ne manquez pas les Soirées 20 ans du ComediHa! Fest-Québec sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville! Des spectacles extérieurs gratuits mettant en vedette, entre autres, Guylaine Tanguay (9 août), La Compagnie Créole (10 août) et 2Frères (15 août). À ne pas manquer : le spectacle Quand on rit, on a toujours 20 ans, de Gregory Charles. Sortez vos plus beaux accessoires pour aller célébrer les 20 ans du plus important festival d’humour francophone au monde! Détenteurs de lunettes laissez-passer, accédez à la zone privilège pour obtenir les meilleures places de ces soirées festives.

Photo courtoisie

Rappelons que le ComediHa! Fest-Québec propose une programmation variée et riche, particulièrement pour cette 20e année, avec des galas et des spectacles inédits. Plus de 350 attractions et spectacles sont offerts dans la capitale à cette occasion. L’espace gourmand MiHa!m a également pris de l’expansion et mettra de l’avant les artisans de la scène gastronomique locale.

Photo courtoisie

Achat de lunettes et programmation complète: comedihafest.com