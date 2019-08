Suspects de meurtres en cavale: la police lance un appel au calme en Ontario

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a lancé un appel au calme, vendredi matin, après avoir reçu plusieurs signalements sur la présence en Ontario des deux fugitifs recherchés pour trois meurtres commis en Colombie-Britannique à la mi-juillet.

Mercredi, la PPO avait reçu une information sur public concernant un véhicule suspect dans lequel prenaient place deux hommes du côté de Kapuskasking, une petite ville située le long de la route 11, dans le nord de l'Ontario.

La police provinciale a aussi reçu d'autres renseignements similaires de citoyens croyant avoir aperçu les fugitifs Kam McLeod, 18 ans, et Bryer Schmegelsky, 19 ans, que la Gandarmerie royale du Canada (GRC) soupçonne de se cacher dans la région de Gillam, au nord du Manitoba.

«La PPO enquête sur plusieurs signalements d'un peu partout en province sur des véhicules suspects et/ou sur de jeunes hommes qui pourraient être les suspects des homicides en Colombie-Britannique», a reconnu la police vendredi matin.

«Pour le moment, la PPO ne peut pas confirmer qu'aucun de ces signalements ne concorde avec ces suspects [...] ou qu'ils ont été aperçus en Ontario», a cependant relativisé la police, en demandant à la population de demeurer vigilante et prudente.

Chasse à l'homme

Ces signalements surviennent alors que la GRC a annoncé, mercredi, qu'elle retirera une part importante de ses effectifs présentement déployés dans le secteur de Gillam depuis près de deux semaines.

Depuis la découverte du véhicule incendié des deux suspects dans cette localité le 22 juillet, la GRC, épaulée par l'Aviation royale canadienne, a lancé d'intenses recherches dans cette région sauvage et inhospitalière, sans parvenir à trouver la moindre trace de McLoad ou Schmegelsky.

La GRC croit toujours que les fugitifs sont cachés dans cette région, mais la police fédérale a reconnu ne pas écarter la possibilité que les deux jeunes hommes soient parvenus à quitter le secteur.

McLoad et Schmegelsky sont accusés d'avoir tué Leonard Dyck, un chargé de cours retraité de l'Université de la Colombie-Britannique, dont le corps a été retrouvé le 19 juillet. Ils sont aussi les principaux suspects des meurtres de Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, abattus et découverts sans vie le 15 juillet.