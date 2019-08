Un Lévisien arrêté pour fraude

Un Lévisien de 33 ans a été arrêté pour une série de fraudes sentimentales et financières commises à l’endroit de plusieurs victimes de la région de Québec.

L’individu a été mis en état d’arrestation mercredi après que les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec soient débarqués chez lui, sur la rue Charles-Rodrigue, à Lévis, pour mener une perquisition.

Selon la SQ, l’homme «récupérait d’importantes sommes d’argent à la suite de différentes arnaques sentimentales, financières, portant sur des héritages ou sur d’autres sujets».

Pour faire aboutir ses arnaques, le suspect aurait ciblé et sollicité plusieurs femmes sur les réseaux sociaux, mentionne le corps policier. Elles auraient envoyé par virement et par courriel « d’importantes sommes d’argent » à la résidence du trentenaire, ajoute-t-on. Du matériel informatique a été saisi à cette même adresse dans le but d’étoffer la preuve.

Le suspect a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement.

Prudence

La SQ a profité de cette arrestation pour mettre en garde la population contre la fraude sous ses différentes formes, qui vise «une clientèle souvent plus vulnérable».

Sont ainsi pointés par le corps policier les faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne, par le biais desquels les fraudeurs démontrent «un intérêt à développer une relation ‘’sérieuse‘’».

Les arnaqueurs auront tendance à rester patients, de façon à « consolider » la relation avec sa cible.

S’en suit un prétexte sous lequel la personne mal intentionnée a besoin d’argent, que ce soit pour des frais d’hôpitaux, un problème à la douane, une perte d’emploi ou des problèmes financiers, par exemple.

La fraude peut ensuite se poursuivre quand le suspect reprend contact pour «demander pardon à la suite d’une transaction frauduleuse, réitérer ses sentiments et tenter de [...] soutirer de l’argent à l’aide d’un nouveau stratagème», prévient la SQ.