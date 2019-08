Une autre guerre juridique se dessine

N’en déplaise aux opposants comme les villes de Québec et de L’Ancienne-Lorette, une nouvelle piste d’atterrissage privée verra bel et bien le jour sur une terre agricole dans le rang Sainte-Anne, à 2 kilomètres de l’aéroport Jean-Lesage, a appris Le Journal.

Transports Canada, qui réglemente le secteur de l’aéronautique au Canada, a officiellement donné le feu vert au pilote amateur Dave Picard, après avoir mis plus d’un an et demi à étudier sa demande.

« Transports Canada a statué et a décidé de ne pas s’opposer à la construction de votre aérodrome [...] Des mesures de sécurité adéquates devront être élaborées afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du public », peut-on lire dans une lettre transmise à M. Picard, dont Le Journal a obtenu copie. Seuls les vols de jour seront autorisés.

Protocole

L’organisme fédéral exige en contrepartie la signature d’un protocole d’entente avec l’aéroport de Québec (YQB) et le respect des procédures établies par les contrôleurs de NAV Canada, une formalité.

Les deux entités responsables du trafic aérien dans le ciel de la capitale n’ont manifesté aucune objection à l’étape des consultations, contrairement aux villes de Québec et de L’Ancienne-Lorette, à de nombreux citoyens (une pétition a été signée par plus de 1000 personnes), à l’Union des producteurs agricoles (UPA), au Parti québécois, à Démocratie Québec et au conseil de quartier de l’aéroport.

Le projet controversé avait fait la manchette en 2017 à quelques reprises avant de sombrer dans l’oubli en raison des délais anormalement longs liés à l’étude du dossier, mais le propriétaire de la future piste privée entend toujours aller de l’avant.

Contestation en vue

Fermement opposée au projet, la Ville de Québec risque d’imiter la Ville de Lévis, qui s’est rendue jusqu’en Cour suprême pour contester les activités de parachutisme à l’aérodrome de Pintendre. Le maire Gilles Lehouillier a toutefois perdu sa bataille en mai dernier. Les tribunaux supérieurs ont tous confirmé — à maintes reprises — que les aérodromes n’ont pas à se soumettre à la réglementation municipale puisque l’aviation est de compétence fédérale.

L’histoire risque néanmoins de se répéter puisque l’administration Labeaume reproche à M. Picard le non-respect du règlement de zonage et du règlement sur le déboisement. Elle entend prendre « tous les moyens » pour empêcher l’aménagement de la piste, lui a-t-elle fait savoir dans une lettre envoyée récemment.

La Ville craint aussi l’impact du projet sur un ruisseau qui traverse le lot. M. Picard promet de limiter le déboisement et rétorque qu’un ponceau surplombe déjà le « fossé d’irrigation » et sera tout simplement prolongé pour aménager sa piste.

« Je vole en moyenne trente heures par année »

Photo courtoisie

Dave Picard minimise les impacts de son projet de piste d’atterrissage et veut rassurer les opposants sur l’utilisation qu’il compte en faire, disant voler « en moyenne une trentaine d’heures par année ».

Le militaire de carrière vient de s’installer à Shannon après avoir vécu plusieurs années à Sainte-Croix dans Lotbinière. Il veut rapatrier son avion à Québec et projette d’aménager une piste gazonnée pour ses propres besoins et pour ses quelques amis aviateurs qui pourront le visiter à l’occasion. À Sainte-Croix, la Municipalité dit n’avoir reçu aucune plainte à ce sujet depuis une vingtaine d’années malgré la présence de trois pistes privées.

« On ne parle pas d’une piste asphaltée avec plusieurs hangars... C’est pour mes besoins à moi et pour mes amis. Je vole en moyenne 30 heures par an, mais l’an passé, j’ai volé 13 heures. Cette année, j’ai volé deux heures. Je suis un papa avec un bébé naissant. Ce n’est pas ma priorité en ce moment. L’avion, c’est un passe-temps, ce n’est rien de commercial », a-t-il confié en entrevue avec Le Journal.

Pas d’échéancier précis

Le pilote amateur ne s’est d’ailleurs donné aucun échéancier précis pour la réalisation du projet. Il devra au préalable faire déplacer une ligne d’Hydro-Québec pour des raisons de sécurité. « Je ne sais pas si je vais le faire cette année. Quand je vais être prêt, je vais tondre la pelouse dans le champ, je vais faire ma piste. Je vais la faire quand ça va m’adonner. »

Il s’attend à recevoir un constat d’infraction de la Ville de Québec à ce moment-là si les autorités municipales maintiennent leur opposition, constat qu’il va évidemment contester. Il espère toutefois les faire changer d’avis lors d’une prochaine rencontre visant à leur expliquer son projet.

Appuyé par d’autres aviateurs

« Je ne veux pas partir en guerre avec personne, mais je ne peux pas me laisser écraser non plus. C’est de juridiction fédérale. La jurisprudence est claire. Moi, je vais suivre la loi fédérale. Ce n’est pas juste mon projet, il faut que je défende l’aviation aussi là-dedans », dit celui qui est appuyé dans ses démarches par deux associations de pilotes au Québec et au Canada.

« La sécurité a été étudiée sous tous les angles par Transports Canada et ils n’ont vu aucun problème. Je suis allé m’installer dans un secteur aéroportuaire. S’il y a une place où on pouvait faire notre projet, c’est bien là », fait-il valoir, rappelant que l’aéroport international Jean-Lesage enregistre déjà « 100 000 mouvements et plus » d’aéronefs par année.