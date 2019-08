Coupe Rogers: «une pression positive»

« J’avais l’habitude de faire des choses... normales, a t-il raconté en entrevue au Journal de Montréal cette semaine à Washington. Mais j’ai dû m’ajuster au fait que je suis plus connu. On me regarde davantage quand je vais au cinéma ou quand je marche dans la rue. »

« Ils sont sympathiques et il m’encouragent à aller encore plus loin. C’est une belle marque d’affection. »

La bonne nouvelle pour lui, s’il faut en trouver une, c’est qu’il aura l’occasion de se tremper plus rapidement dans cette ambiance euphorique du Stade IGA où tous les regards seront dirigés vers lui.

« C’est certain qu’on s’attend à de belles performances de ma part, admet-il. Mais cette situation qui ne me dérange pas. Je vois plutôt ça comme une pression positive. C’est un élément supplémentaire de motivation. »

« Oui, c’est à Montréal, poursuit-il, mais c’est un tournoi de tennis comme les autres. Mon but n’a pas changé. Je veux gagner des matchs et me rendre le plus loin possible. Comme j’aurais d’ailleurs voulu le faire cette semaine à Washington. »