Une Québécoise au pays des Innus: le second voyage (sixième partie)

Pessamit, août 2017, à la nuit tombée

Quand je suis sortie à quatre pattes de la loge et que je me suis redressée dans le vent nocturne de la Côte Nord, j’ai manqué perdre pied. Debout à côté du feu sacré, j’ai poussé un profond soupir. Contrairement à la dernière fois, la loge ne fut pas conduite par André Papatie, mais par un certain Usheki Rousselot, un homme avec une tendresse et une bienveillance ricaneuse dans les traits, qui m’a tout de suite été très sympathique. Si sa loge fut moins solennelle et plus confortable, puisque nous étions moins nombreux que la dernière fois, elle fut, en revanche, sacrément plus costaude. Je n’avais pas connaissance d’avoir développé un certain orgueil d’avoir traversé haut la main ma première loge. Et comme à chaque fois que ça m’arrive, la vie se fait un plaisir de me faire tâter un peu d’humilité pour mieux me remettre les choses en perspective.

Alors que ma mère discutait avec Usheki et les autres, un homme assis sur le banc près du feu m’adressa la parole. Il n’avait pas fait la loge, sa santé ne le lui permettait pas, mais, me dit-il, demeurer là, au feu, à écouter les tambours venant du meteshan lui avait fait le plus grand bien. L’homme, que je devinais grand, arborait une « coupe Longueuil » d’un blanc encore légèrement poivrée et s’appelait Kasimir. C’était une ancienne police, maintenant à la retraite. À un moment, il prit ma main, avant de me faire asseoir sur ses genoux. N’importe qui, en n’importe quelles autres circonstances, aurait essayé de m’asseoir sur lui, n’aurait pas manqué de savoir comment je m’appelle, mais curieusement, rien ne s’est braqué en moi. Comme s’il l’avait préparé d’avance, ce qui aurait été curieux, puisqu’on ne s’était jamais rencontré auparavant, il me tendit quelque chose d’enveloppé dans un tissu rouge vif. À la lueur des flammes, je découvris une tête de renard empaillé qu’une ficelle de cuir avait transformé en un genre de talisman. D’abord un peu troublée, je l’avoue, j’ai levé sur lui un regard incertain.

— Ça, c’est pour te protéger toi. Ton esprit, ton cœur et ton corps, me dit-il, en me le passant autour du cou.

Malgré le fait que ça me faisait quand même un petit quelque chose d’avoir une tête de renard autour du cou, et ce même en sachant bien que l’animal avait été trappé dans le respect de la vie et des traditions, j’ai senti une gratitude sincère m’emplir. Qu’est-ce qui avait poussé cet homme à m’offrir un tel présent? Je ne le saurais sans doute jamais, mais une part de mon cerveau s’est amusé à me faire réaliser qu'à recevoir ainsi un présent, sur les genoux d’un homme aux cheveux blancs et à la bedaine joviale, j’avais peut-être fait la connaissance du père Noël innu, pour ce que j’en savais!

Jeffrey Joseph Papatie Photo: Natacha Turmel

Quand je me suis réveillée, le lendemain, je me sentais soulagée, car j’avais nettement mieux dormi que suite à ma première loge. Après m’être douchée, je suis allée rejoindre, avec le plus grand des plaisirs, Tracy et Rhonda qui étaient de retour elles aussi et qui logeaient chez Linda à nouveau. Ma mère, qui s’était levée avant moi, discutait avec notre hôte. Tout en parlant, je me suis dirigée vers le frigo, avant de l’ouvrir pour me servir. Me voyant faire, ma mère me dit sur un ton « de mère » :

— Euh, qu’est-ce que tu fais là? Me demanda-t-elle, l’air de dire « rappelle-moi à quel moment je t’ai élevé à fouiller dans le frigidaire des gens? »

Je lui souris.

— Mais non, maman, ici c’est comme ça qu’y faut faire, lui dis-je, tout en remarquant un sourire satisfait se peindre sur le visage de Linda.

Il est vrai que j’ai été élevé selon des principes de respect et de politesse qui ne couraient déjà plus les rues, même dans ma lointaine campagne natale. Quand je suis venue la première fois et que Linda m’a accueilli en me disant de faire comme chez moi, j’ai d’abord cru qu’elle l’entendait comme nous on l’entend en ville, c’est-à-dire « sens-toi à l’aise, mais fouille pas dans mes armoires ». Quand j’ai compris qu’elle l’entendait au sens littéral, j’ai un peu gelée là. C’était comme si on me demandait soudainement de tutoyer un monsieur de 95 ans : y avait comme un blocage. J’ai fini par revenir de ma gêne quand j’ai compris qu’ici, ça faisait justement partie de la politesse que de faire comme chez soi quand on nous invite à le faire et que si je continuais d’hésiter et de demander la permission pour tout, j’allais rapidement taper sur les nerfs. Que mon comportement serait, bien malgré moi, offensant, car il stipulerait que je rejetterais l’hospitalité offerte. C’est comme ça que j’ai compris que la politesse, ici, c’était démontrer qu’on se sent bien là où on est accueilli.

— Natacha, tu veux-tu un café? demanda Linda à ma mère.

— Oui, merci, c’est très gentil.

— Bon, ben t’as tout ce qu’il faut là-bas, va te le faire, lui répondit-elle, chaleureusement, en pointant le comptoir de la tête.

Encore aujourd’hui, nous rions de ce moment qui s’est gravé dans nos mémoires pour toujours. Linda n’avait rien perdu de sa si charmante franchise et c’est à cet instant que ma mère commença à tranquillement prendre le pli.

Avant de venir la première fois, Charles m’avait dit que je ne devais pas arriver les mains vides pour mon hôte. Ça allait évidemment de soi, mais en ne pouvant pas offrir la traditionnelle bouteille de vin qu’on donne chaque fois qu’on est invité quelque part, ça m’a poussé à trouver une alternative plus intéressante. Ayant grandi avec une mère faisant son propre pain, je lui en ai demandé une fournée, spécialement de son pain aux légumes pour lequel même les anges sont prêts à se damner pour une bouchée. Au-delà du délice, j’aimais particulièrement la symbolique de partage universel derrière le fait d’offrir du pain. Le présent avait absolument fait mouche et, profitant de l’ambiance chaleureuse du matin, nous en avons offert de nouveau. En outre, puisque nous sommes des tricoteuses invétérées, ma mère et moi avions décidé d’offrir chaussons et foulards aux couleurs de chacun de nos amis. Il ne s’agissait pas d’apporter quelque chose juste pour dire qu’on apporte quelque chose. Le présent devait parler pour nous quand nous ne serions plus là, témoigner de nos bonnes pensées pour le destinataire et du temps que nous avions pris pour le faire, car c’est le don de notre personne qui lui donne toute sa valeur.

Charles Bender Photo: Natacha Turmel

On a souvent dit que les Français avaient solidement arnaqué les Premières Nations, bien naïves a-t-on dit, avec leurs miroirs contre tellement de leurs fourrures. Ceux qui ont témoigné de cette époque se sont étonnés de ne les voir faire aucune réserve de biens ou de nourriture, pas plus que de retenir leur générosité au nom de leur propre survie. Durant la dernière année, j’ai eu l’opportunité de réaliser que, contrairement aux Européens qui étaient légataires d’une culture du cumul, qui mesure et annonce la richesse et l’importance de quelqu’un par la quantité de bien amassés, bien loin d’être naïves, les Premières Nations prenaient simplement la question dans l’autre sens. Pour eux, plus tu donnes, plus tu es important au sein de la communauté. Plus tu es quelqu’un. Ainsi, outre que par les exploits guerriers, la puissance se mesurait chez eux par leur capacité à donner et je crois que c’est ce qui s’est très mal compris au temps de la colonisation. On a eu la bêtise d’appeler naïveté ce qui était en réalité une spectaculaire démonstration de force.

En y pensant bien, c’est peut-être là un autre indice de notre métissage culturel qui expliquerait notre méfiance folklorique toute québécoise face à l’argent et à ceux qui cumulent des fortunes colossales sans jamais, ou si peu, redonner à la collectivité. Ou le pourquoi nous ne sommes pas portés sur l’admiration devant eux. Même que j’ose me dire que ce qui a toujours été définit chez nous comme de la « jalousie » envers ceux qui « réussissent » était peut-être moins, pendant tout ce temps, de la jalousie que la manifestation acrimonieuse du fait qu’on ne reconnaisse pas la valeur humaine ou morale d’un individu avec ce qui garnit son compte en banque. Dans tous les cas, je crois que c’est à méditer.

Photo: Natacha Turmel

Une des premières questions que j’ai posées à Linda, en arrivant chez elle, l’an précédente, était de savoir comment devait-on les appeler, exactement? Pas « Indiens », ça allait de soi, mais même en disant « Amérindiens » ou « Autochtones », je sentais que ça ne raflait pas l’unanimité non plus. Elle m’a répondu que, de manière courante, on utilisait « Premières Nations », malgré le fait que le terme n’était pas partagé par tous. Pour moi, « Premières Nations » faisait tout le sens du monde. Mais une fois rentrée au bercail, quand j’ai fini par discuter, plus ou moins superficiellement, de mon expérience sur la Côte Nord, c’est précisément le terme « Premières Nations » qui était d'emblée litigieux. À mon sens, une nation était un groupe d’humains vivant et partageant une même langue, une même culture et portant, surtout, une même histoire. C’était donc tout à fait naturel pour moi d’employer désormais « Premières Nations ».

Je devais cependant découvrir que chez mes amis, et chez tous les autres que je soupçonnais derrière, le concept de nation faisait strictement référence à un groupe d’humains aux des institutions politiques, sociales, législatives et juridiques, vivant sur un territoire donné et, préférablement indépendant. Je les voyais presque s’outrer de me voir attribuer cette noble appellation à ceux qu’ils peinaient à voir autrement que comme des indigènes vivants à moitié nus dans le bois. Plus folklorique que ça, tu meurs, mais, me suis-je dit, est-ce que ça ne pointrait pas plutôt l'évidence qu'en plus de ne pas être irréconciliables, ces deux définitions de la nation seraient, en réalité, deux stades de l’évolution d’une même chose? Et est-ce que ce n’est pas alors d’autant plus pertinent de dire Premières Nations? En ce qui me concerne, c’est ce raisonnement qui m’a fait intégrer cette appellation dans mon vocabulaire courant.

Rhonda Doxtator, Gail Chamberlain, Anita Rock et Mélissa Crépeau Photo: Natacha Turmel

Malheureusement pour nous tous, la température en ce premier jour de pow-wow s’annonçait lourde et très pluvieuse. Il fut alors décidé que tout serait transporté à l’intérieur de l’aréna, pour que la journée ait lieu malgré tout. Comme nous attendions pour acheter nos bracelets à l’entrée, ma mère me fit signe de regarder plus loin. Quand je compris ce qu’elle me pointait, je m’écriai :

— Nathan!

Le petit bonhomme qui m’avait fait fondre le cœur l’an dernier s’arrêta net et me regarda sans sourire. Un peu hébétée, je lui fis un signe de la main auquel il ne répondit pas, avant de détaler sans plu de cérémonie. Je me suis retourné vers ma mère, l’air de dire « ben coudonc... » Faut dire qu’il était tout petit et qu’à cet âge une année est amplement suffisante pour oublier, que je me suis dit, non sans un pincement au cœur. Le ciel continuait de s’assombrir. Quelques gouttes commençaient déjà à tomber et j’étais un peu déçue. J’aurais voulu que ma mère soit témoin de l’entrée des danseurs dehors, dans le soleil et dans le vent. J’aurais voulu qu’elle voie tout ce que moi j’avais vu. Soudain, je sentis un petit corps me rentrer dedans de toutes ses forces.

— Léolane!

J’ai éclaté de rire. J’aurais voulu être un petit oiseau pour voir l’expression des jolis petits yeux noirs de Nathan lorsqu’il s’est souvenu de l'été dernier. Il était maintenant accroché à mes hanches et nous étions très heureux de nous revoir.

Une fois à l’intérieur, nous nous sommes dirigées vers les estrades pour y prendre place et, bientôt, le pow-wow commença. La sonorisation était terrible. Je comprenais très mal ce que Charles disait au micro et on aurait dit que l’effroyable écho de l’édifice changeait leur musique, que j’avais si hâte d’entendre à nouveau, en bruit. Je sentais mon cœur devenir gros. J’aurais voulu revivre les émotions de ma première fois, quand j’avais vu les danseurs entrer, mais je n’y arrivais pas. Pas parce qu’ils étaient moins beaux, moins impressionnants ou moins nobles dans leurs danses, mais parce que tout ce gris, tout ce béton et tous ces néons me donnaient l’impression d'un mur entre eux et moi qui semblait les muséifier, les figer comme dans un tableau d’histoire naturelle. Je me suis rembrunie, parce que, métaphoriquement parlant, cet aréna me faisait l’effet d’une réserve. D’une boîte, d’un enclos où on peut certes survivre, mais sans jamais s’épanouir. Qui folklorise une réalité qui est pourtant tout sauf lointaine et révolue. Qui dénature et condamne à une misère sociale indécente (quoi qu’y a-t-il vraiment une misère sociale « décente »?) et qui, vue de l’extérieur, puisque rien ne semble changer, laisse tout le loisir à nos préjugés de s’entériner toujours plus profondément.

Rhonda Doxtator Photo: Natacha Turmel

Je ne m’avancerai pas davantage sur la question des réserves, car je sais combien elle est complexe et, surtout, combien, même au nom de la plus éclatante vertu, elle ne peut se trancher en ligne droite. Cette réalité, je n’en connais pas les moindres ramifications, alors je ne ferai pas semblant du contraire. Cependant, j’ai fini par sourire, car en poussant la métaphore plus loin, je les voyais maintenant droits et fiers, avancer coûte que coûte, malgré les revers de l’histoire ou des intempéries, comme un printemps qu’on ne peut pas retenir. Les couleurs de leurs régalias étaient en train de régler son compte à la morosité du décor.

Et puis, heureusement, qu’importe les émotions parfois sombres qui peuvent me traverser quand je réfléchis, qu’importe les peines souvent terribles que je ressens pour eux quand je plonge dans un chapitre plus tragique, il y a mes chers petits qui me rappellent à chaque instant combien ils sont le cœur vivant de toute leur culture et la plus belle revanche que leur peuple prendra sur l’histoire. J’ai poussé un soupir. Comme j’aime ces enfants. Comme j’aime ces gens.

Kassandra, Nathan et Atianna Photo: Natacha Turmel

La journée m’avait sérieusement épuisé. Était-ce la température, la musique distorsionnée par l’écho de l’aréna ou le contrecoup de la longue route de la veille, mais je me sentais engourdie de fatigue et frigorifiée jusqu’aux os par l’humidité. En plus d'avoir duré toute la journée, la pluie avait fini par se transformer en orage. En comparant à la première fois, je constatai que, cette année encore, la journée du samedi s’était avérée plus difficile. En plus de la température, je ressentais une sorte de décalage horaire émotionnel. Comme une jambette dans le rythme effréné de la ville qu'on traîne partout où on va, qui ne cherche pas à nous faire tomber, mais qui ne nous donne pas le choix de ralentir. Ça chamboule momentanément les tripes et la tête. En me glissant sous les couvertures, alors que mes paupières étaient déjà lourdes, je me suis couchée en me répétant comme une prière : « faites qu’il fasse beau demain, s’il vous plaît, faites qu’il fasse beau demain... »

À suivre...