Une Québécoise réalise son rêve en participant, samedi, au Norseman Xtreme, en Norvège, pour son 16e Ironman, où elle affrontera les conditions les plus extrêmes.

« Je suis prête ! » a confié Magali Fournier au Journal, avant de s’envoler vers Eidfjord, en Norvège.

Cette femme de 43 ans voulait depuis longtemps être admise au Norseman Xtreme Triathlon 2019, qui accepte environ 300 athlètes sur les milliers de candidatures envoyées chaque année.

« Je ne pensais jamais être choisie », s’exclame cette chirurgienne en podiatrie.

Elle s’entraîne d’arrache-pied pour réaliser ce parcours de 226 km, considéré parmi les plus arides au monde.

15 compétitions Ironman

Samedi, elle devra nager 3,8 kilomètres dans les eaux froides du Hardangerfjord à 13 degrés Celcius, parcourir 180 km en vélo et courir 42 km jusqu’au sommet du mont Gaustatoppen, à 1883 mètres d’altitude.

Mme Fournier reprend la compétition après une pause d’environ trois ans où elle a dû soigner une blessure au genou. Elle est contente d’effectuer son retour au Norseman Xtreme.

« Il n’y a pas de “fla fla”. Pas de média. Pas de médailles. C’est juste toi avec toi-même [...] et je suis très, très en forme. Je ne ressens plus aucune douleur. C’est merveilleux », dit-elle.

Originaire de Warwick, au Centre-du-Québec, Mme Fournier a eu la piqûre pour ces compétitions lors de son premier triathlon, à Magog, il y a plus de 20 ans. Après ses études en chirurgie, elle s’est établie au Winconsin, aux États-Unis, et elle a réussi 15 Ironman qui lui ont fait voir du pays.

Elle s’est qualifiée cinq fois pour le championnat mondial d’Hawaii, où elle a failli monter sur le podium, en 2014.

Photo courtoisie

« Là-bas, toutes les femmes sont fortes. C’est inspirant de voir ça ! » partage-t-elle.

Des membres de sa famille, que l’on surnomme « les Fournier atomiques », l’accompagnent souvent pour la voir performer.

« On est ses fans numéro un ! [...] Les émotions qu’on vit, c’est fou ! », exprime sa sœur, Lysane Fournier.

Celle-ci a rejoint le « bébé de la famille » en Norvège, avec leur père Gilles, âgé de 84 ans, et le frère aîné, Denys Fournier.

Ce dernier a apporté un drapeau du Québec qu’il comptait remettre à sa sœur avant qu’elle franchisse la ligne d’arrivée.

Photo courtoisie

« Elle a la fibre du Québec encore bien en elle », ajoute-t-il.

Magali Fournier affiche toujours le grand sourire, peu importe les conditions des compétitions.

En 2013, elle s’est retrouvée en état de déshydratation avancé, au Mont-Tremblant. Elle a subi un coup de chaleur, après avoir couru sous la chaleur extrême des Caraïbes.

« Il faut rester humble et s’amuser. Le défi est toujours de savoir jusqu’où on est capable de pousser la machine », conclut-elle.