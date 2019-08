[VIDÉOS] Des jeunes filles de Saguenay reçoivent des menaces sur TikTok

Deux jeunes filles de Saguenay vivent des moments particulièrement angoissants après avoir reçu des messages menaçants via l’application TikTok, un réseau social qui gagne en popularité auprès des jeunes.

Elles ont choisi de porter plainte à la police vendredi dans l’espoir de retrouver le ou les individus malveillants parce qu’elles ont continué à être harcelées vendredi, malgré la médiatisation de l’affaire.

«Cette personne-là a pris totalement le contrôle du compte de ma fille et de son amie jeudi après-midi», explique Mélissa Turcotte, la mère de l’une des jeunes filles, qui n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a lu les messages qu’elles ont reçus hier après-midi.

Dans un de ces messages, on peut lire: «Je sais où vous habitez». Dans un autre: «Je vais t’apporter dans mon sous-sol et mon garde du corps va t’achever» ou encore «Je vais vous tuer, vous allez voir».

«Plus les heures avançaient et que les textos entraient, plus l’angoisse s’installait», précise Mme Turcotte.

Les jeunes filles âgées de 11 et de 13 ans ont contacté les policiers, qui leur ont suggéré de modifier le mot de passe de leur compte.

«Ç’a dû prendre une vingtaine de secondes, et les filles recevaient déjà un autre message, prétend Mme Turcotte. La personne avait repris possession du compte.»

Le ou les individus malveillants ont aussi tenté d’entrer en communication avec les filles via d’autres réseaux sociaux.

«Elles étaient hystériques, soutient la mère de famille. Elles n’ont pas beaucoup dormi cette nuit. Les policiers nous ont dit que c’était probablement un jeune, mais en même temps, rien n’empêche un adulte de se faire passer pour un jeune. C’est important de ne pas banaliser.»

Mélissa Turcotte espère que son témoignage incitera d’autres parents à surveiller plus attentivement les activités de leurs enfants sur les réseaux sociaux.