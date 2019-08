LEPAGE, Narcisse

" NICK "



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juillet 2019, à l'âge de 101 ans et 5 mois, est décédé monsieur Narcisse Lepage. Il est allé rejoindre son épouse adorée madame Rita Savard. Il demeurait à Québec, autrefois dans l'arrondissement Beauport. La famille vous accueillera le mercredi 7 août de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que jeudi, jour des funérailles, à compter de 9h à 10h15 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissiale, rue Wilbrod Robert. Monsieur Lepage laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (feu Antoine Carrier), Denis (Claire Fortier), Marc (Marie-Claude Morin), Serge (Louise Petit), Hélène (Louis Langis), Jean et Sylvie (Jean Bois) ; ses petits- enfants: Nicolas Marier, Geneviève Marier (François Chabot), Barbara Lepage (Maxime Daigle), Patrick Lepage (Aurélie Munger), Elizabeth Lepage Boily, Francis Lepage (Cynthia Boucher), Frédéric Lepage et Ismael Fortier ; ses arrière- petits-enfants: Édouard, Louka, Éloïse, Loano, Adèle, Mathilde, Estelle, Eliane, Kaela et Brendon; sa douce et merveilleuse compagne des dernières années Pierrette Brown; ses beaux-frères et belles-sœurs: Madeleine Savard (feu Laurent Lemieux), Charlotte Savard (Gilbert Simard), Réjeanne Savard (feu Guy Savard), Madeleine Savard (feu Cyril Savard), Monique Valois (feu Pierre Savard) et Diane Miller (feu Robert Côté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille aimerait remercier spécialement le Docteur Michel Robitaille, les membres du personnel du CLSC la source ainsi que l'équipe des soins palliatifs du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des petits frères, 4624 rue Garnier, Montréal (Qc) H2J 3S7 www.petitsfreres.ca/donner/don-in-memoriam/