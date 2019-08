PELLETIER COWAN, Florence



À la résidence AVIVA de Québec, le 8 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Florence Pelletier, épouse de feu monsieur Peter Cowan, conjointe de feu monsieur Ted Fox. Native de Saint-Pamphile de L'Islet, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils: Weldon (Theresa Couture), Michel (Kathy Patterson) ainsi que ses petits-enfants. Elle était la sœur de: Léopold, Jean- Clément, Gilles, Hervé et feu Marcel. Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, membres des familles Pelletier, Cowan et Fox, ainsi qu'autres parents et ami(e)s tout particulièrement sa cousine Marie-Luce Pelletier Lemelin. Des remerciements sont adressés à la résidence AVIVA pour les bons soins reçus et leur accompagnement. Les membres de sa famille vous accueilleront en premier lieu auà compter de 14h.En second lieu, la famille vous accueillera dans sa ville natale de Saint-Pamphile,, de 13h à 14h à la résidence funéraireLes cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue ".