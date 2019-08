Auberge de la Pointe: ambiance familiale au bord du fleuve

Pour un séjour en bordure du fleuve où l’on admire le large et ses beautés, on apprécie l’Auberge de la Pointe. On y passe du bon temps dans le calme et le confort de ses chambres.

Fondée en 1957, l’Auberge de la Pointe appartient, comme au ­premier jour, à la famille Côté. ­Marc-­Antoine Côté, le ­petit-fils du fondateur, et Charles Labrecque, son associé, ­proposent un établissement reflétant l’esprit ­familial cher au fondateur et ses successeurs. Ils accueillent ­chaleureusement, à ­Rivière-du-Loup dans le ­Bas-Saint-Laurent, leurs ­invités dans sept pavillons de chambres ­modernes de diverses catégories. Le site panoramique, situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, promet confort, intimité et tranquillité.

Du choix

visite de nos auberges Toutes les chambres de l’auberge ­disposent d’une salle de bain privée avec douche et parfois même d’une baignoire. Dans les chambres rénovées du pavillon de la Mer, face au fleuve, on adore le mobilier contemporain combinant le noyer et le quartz ainsi que les salles de bain avec une douche aux parois de verre. Plusieurs présentent un très grand lit et d’autres deux grands lits (dont un escamotable) qui conviennent aux familles. Ailleurs, un lit simple additionnel ou un divan-lit peut s’ajouter. Les familles apprécient la pratique porte communicante entre deux chambres permettant de loger tous les membres d’une grande famille à proximité. Pour plus d’espace et d’autonomie, la suite-chalet avec chambres pour six personnes, cuisine complète de même que salon reste l’idéal. L’air frais du fleuve tient au frais la nuit venue même si des chambres bénéficient de la climatisation.

Du bon temps

Photo courtoisie Les invités accèdent à une magnifique et grande piscine creusée intérieure, un bain à remous et un spa. La salle est moderne, propre et lumineuse grâce aux nombreuses portes et fenêtres. Autour de la piscine, des chaises longues ainsi que des fauteuils Adirondack et un douillet mobilier permettent de relaxer tout en surveillant les enfants. On découvre une cuisine gastronomique au restaurant L’Espadon et un menu bistro agrémenté de nombreux produits du terroir au Café-Bar-Terrasse Le Mirador.

À savoir