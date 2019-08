DELISLE, Jacquelin



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 19 juillet 2019, à l'âge de 90 ans et 10 mois, nous a paisiblement quitté, monsieur Jacquelin Delisle. Il est allé rejoindre sa conjointe, feu Rita Côté ainsi que ses frères et sœurs l'ayant prédécédé: Jean-Marc, Roger, Yvette et Rita. Il était le fils de feu Armand Delisle et de feu Marie-Blanche Labonté. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement dans l'intimité. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-France (Denis Dallaire), Daniel-André (Johanne Falardeau) et Johanne (André Côté), ses petits-enfants: Kevin, Benoît, Étienne, Gabriel et Laurianne et ses arrière-petits-enfants: Liam, Logan, Léa et Lucas, ainsi que sa belle-sœur Irène Côté Lemay. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier est adressé au personnel des(4A) et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QuébecTéléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.