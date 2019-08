Connaissez-vous bien la toux de chenil?

Vrai

Faux

Faux

On appelle cette maladie la toux de chenil, mais, en réalité, n’importe quel chien non ­vacciné peut l’attraper sans jamais s’être trouvé dans un chenil. Tout comme une grippe, elle se transmet dans les airs via les sécrétions nasales, les éternuements et la toux du chien affecté. Où votre chien peut-il attraper cette toux ? En fait, partout où il y a des chiens (au parc à chiens, chez le toiletteur, dans les cours d’éducation, chez le vétérinaire, etc.).