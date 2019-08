Dès jeudi, la métropole arborera les couleurs de l’arc-en-ciel pour célébrer la diversité dans le cadre de la nouvelle édition du festival Fierté Montréal. Alors que certains préféreront les expositions, les fêtes extravagantes, les soirées d’humour ou encore les rencontres éducatives, Le Journal vous propose six spectacles coups de cœur qui vous permettront de danser au rythme de la fierté, et ce, quelle que soit votre identité sexuelle ou de genre.

Drag Superstars

Photo WENN

Voilà un rendez-vous annuel que les fans de RuPaul’s Drag Race ne veulent jamais rater. Douze candidates ayant marqué l’histoire du populaire concours télévisé débarquent sur la scène, débordant de rythmes endiablés, de prouesses physiques et autres deathdrops. Cette fois-ci, on attend la venue de la plus récente gagnante, Yvie Oddly, mais également de Brooke Lynn Hytes, Sasha Velour, Manila Luzon, Detox, Trinity the Tuck et autres Latrice Royale. Vous doutez encore de l’ampleur du phénomène ? L’an dernier, l’événement avait attiré plus de 20 000 personnes.

15 août 20 h, au parc des Faubourgs

Ariane Moffatt

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Vendredi soir, le pop et l’électro d’Ariane Moffatt enivreront le parc des Faubourgs alors que la chanteuse viendra faire danser les foules au son de sa plus récente proposition, Petites mains précieuses. Nouveautés sont donc au programme, mais on risque fort bien d’y entendre également les Miami, Point de mire et Réverbère qui lui ont permis de bâtir la carrière qu’on lui connaît aujourd’hui.

9 août 21 h 30 au parc des Faubourgs

Steve Grand

Photo courtoisie

Le chanteur country américain en a fait du chemin, depuis qu’il est devenu une star instantanée grâce à son clip All-American Boy, devenu viral en 2013. On pourra bientôt en témoigner puisque Steve Grand débarquera à Montréal pour nous présenter les pièces de son plus récent album, Not the End of Me, paru à l’été 2018.

17 août 22 h à l’espace Casino de Montréal­­­ du parc des Faubourgs

Ciara

Photo WENN

Ciara fera revivre bien des souvenirs aux festivaliers en revisitant certains de ses succès, dont Goodies et 1,2 Step, parus tous les deux il y a déjà 15 ans. Besoin d’une raison de plus pour assister à cette soirée ? Brian Justin Crum et Geneviève Leclerc sont également attendus sur la scène du parc des Faubourgs avant la star du R&B.

17 août, 20 h, au parc des Faubourgs

Roxane Bruneau

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

On avait craqué pour ses capsules web, mais on a été encore plus séduit par Dysphorie, le premier album de Roxane Bruneau, lancé en 2017. En attendant (avec impatience) une deuxième proposition de la jeune auteure-compositrice-interprète, on pourra se plonger dans son univers composé des succès J’pas stressée, Notre belle démence et autres Des p’tits bouts de toi.

15 août 21 h 30 à l’espace Casino de Montréal du parc des Faubourgs

Hedwig and the Angry Inch

Photo courtoisie

La comédie musicale culte Hedwig and the Angry Inch prendra l’affiche au non moins mythique Café Cléopâtre durant la Fierté Montréal. Cette fois-ci, c’est Andrew Morrisey qui enfile les talons hauts jadis portés par John Cameron Mitchell, Neil Patrick Harris, Michael C. Hall et Darren Criss sur les planches de Broadway. À noter toutefois que le spectacle est réservé aux 18 ans et plus.

Du 8 au 10 août, 20 h, au Café Cléopâtre.

► Fierté Montréal se déroulera du 8 au 18 août