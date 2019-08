Dora et la cité d'or perdue: l’immense empire de Dora l’exploratrice

Arrivée dans les foyers américains par le truchement du petit écran en 2000, Dora l’exploratrice a bien grandi. Aujourd’hui à la tête d’une franchise multimilliardaire, celle qui est devenue une jeune fille s’apprête à conquérir le grand écran.

En septembre 2000, le réseau Nickelodeon présentait le tout premier épisode de Dora l’exploratrice, une série éducative destinée aux 2 à 5 ans.

«Au départ, elle n’était ni une latino ni une héroïne, elle était un animal de la forêt! Nickelodeon nous a demandé de penser à faire d’elle une latina, parce qu’une étude leur avait souligné l’absence de personnages bilingues pour les enfants à la télévision», expliquait Valerie Walsh Valdes, cocréatrice et productrice exécutive de l’émission, sur les ondes de CTV.

Les premiers pas

Après avoir consulté l’historien Carlos E. Cortes, les producteurs décident de ne pas donner de pays d’origine à la fillette, ce qui la rend plus inclusive.

Chaque épisode des aventures de Dora – la première saison en comprend 26 – peut prendre un an de développement et doit passer le test ultime d’un visionnement de contrôle devant 75 enfants. Le sérieux étant là, les spectateurs sont rapidement au rendez-vous.

«Je crois que Dora entretient une relation unique avec les enfants à la maison, pas parce qu’elle est bilingue, mais parce qu’elle est un personnage fort qui invite les enfants à participer à des aventures», soulignait Brown Johnson, présidente de l’animation chez Nickelodeon, il y a quelques années.

Le succès ne se dément pas. Les saisons passent, des célébrités invitées – dont John Leguizamo, Cheech Marin, Hilary Duff, Mel Brooks et bien d’autres – doublent des personnages. Dora se met à parler 30 langues (dans les pays anglophones, elle apprend l’espagnol aux petits; dans les autres pays, elle leur apprend l’anglais) et prend d’assaut pas moins de 151 marchés. Les produits dérivés, éducatifs ou non, suivent dans la foulée. Livres, cahiers à colorier, DVD, spectacles, jeux vidéo, poupées, jouets créés en partenariat avec des marques réputées, etc., envahissent les magasins.

Bref, Dora est omniprésente. Après quelques années, la petite fille de 7 ans vaut 11 milliards de dollars US en ventes mondiales. Les éditions françaises Albin Michel soulignent que 12 millions de livres ont été vendus, soit un pour chaque enfant du pays.

Dora prend de l’âge

Avec le succès, les producteurs décident d’élargir la gamme Dora et de la faire grandir avec les enfants.

En 2009, Mattel et Nickelodeon annoncent que Dora va devenir une préadolescente, et des parents hurlent à la sexualisation de la petite. Mais les enjeux financiers sont d’importance: la fillette pèse désormais pas moins de 15,7 milliards de dollars US, générant entre autres des recettes de 6,8 milliards US en marchandise et 1,09 milliard de dollars US en ventes de DVD.

En 2014, Dora et ses amis: au cœur de la ville déboule donc sur les chaînes de télévision (chez nous, c’est Yoopa qui diffuse les aventures dès 2015). Finie, la jungle! Âgée de 10 ans, Dora, accompagnée de ses amis Kate, Naiya, Alana, Emma et Pablo, explore la ville de Playa Verde. Au générique des deux saisons et des 40 épisodes, on trouve la jeune Isabela Moner, qui double la voix de Kate et qu’on retrouve au grand écran dans des productions comme Transformers: le dernier chevalier (2017) ou encore Sicario: le jour du soldat (2018).

En 2017, dès l’arrêt de la série dérivée, Nickelodeon annonce que la prochaine relecture de Dora aura lieu... au cinéma. Les studios Paramount sont de la partie. Les scénaristes engagés sont Nicholas Stoller – grand collaborateur de Judd Apatow et à qui on doit, entre autres, Les Muppets – et Matthew Robinson – coréalisateur et coscénariste, avec Ricky Gervais, de L'invention du mensonge.

C’est Isabela Moner qui est choisie pour donner vie à une Dora désormais adolescente, et l’actrice va tourner le long-métrage réalisé par James Bobin en Australie. Dans l’histoire, Dora s’apprête à entrer à l’école secondaire et doit sauver ses parents (Michael Peña et Eva Longoria) avec l’aide de Boots, son singe (voix de Danny Trejo), et de son cousin Diego (Jeff Wahlberg), tout en découvrant le mystère d’une ancienne civilisation inca.

«Oui, c’est un rôle iconique, mais, pour l’instant, je n’ai pas encore senti l’impact du film sur ma vie», disait Isabela Moner en avril dernier. Gageons que cela va changer!