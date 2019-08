GAMACHE, Geneviève



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 28 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Geneviève Gamache. Elle demeurait à L'Islet (St-Eugène). Elle était la fille de feu dame Marie-Rose Caouette et de feu monsieur Athanase Gamache. Elle laisse dans le deuil, son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, ainsi que ses neveux et ses nièces, ses amis(e)s, voisins et autres parents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele mercredi 7 août, jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.