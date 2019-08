ROGER AUCLAIR, Denise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Denise Roger Auclair, survenu au CHSLD Saint-Antoine, le 28 juillet 2019. Elle était l'ex-épouse de feu Gilbert Auclair, la fille de feu dame Fleur-Ange Poirier et de feu René Roger. Elle demeurait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h, ausuivie par l'inhumation de ses cendres à 14h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André Auclair et Brigitte Auclair; ses petits-enfants: Jean-Mathieu Potvin et Sarah-Jade Potvin; son arrière-petit-fils Noah Dupont; ses frères et ses sœurs: feu Claire Roger, feu Jean-Guy Roger, feu André Roger, Colette Roger, feu Nicole Roger et Pierre Roger, ainsi que leurs conjoint(e)s; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, par la poste au 1040 avenue Belvédère, bureau 312, Québec (QC) G1S 3G3, par téléphone: 418 527-4294 / 1 866 350-4292 ou par Internet à l'adresse ci-dessous : https://www.societealzheimerdequebec.com/