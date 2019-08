Gain signé Gélinas et Hodges

La séquence de défaites des Capitales de Québec s’est arrêtée à six parties. En vertu d’une attaque plus efficace que la veille et d’un Karl Gélinas sublime, les Capitales ont arraché le deuxième match de la série qui les oppose aux Boulders de Rockland.

Grâce à des efforts constants et à un coup sûr de Jessy Hodges, les Caps sont sortis vainqueurs de l’éreintant duel par la marque de 2 à 1, en 10e manche, samedi soir au Stade Canac.

«Nous avons eu une bonne discussion avant le match, on s’est dit qu’il était temps de faire le boulot. Nous l’avons fait tard, mais mieux vaut tard que jamais, a dit Hodges. Les lanceurs ont été exceptionnels. Je suis satisfait de moi bien évidemment, mais je suis surtout content pour les gars.»

Les Capitales ont attendu jusqu’à la fin de la huitième manche pour venir mettre un peu de piquant dans le match. Alors qu’ils tiraient de l’arrière 1 à 0, une balle mal jugée du voltigeur de droite des Boulders a permis à Brandon Fisher de finalement venir créer l’égalité.

Des centimètres qui font la différence

Il a fallu attendre la 10e manche avant de voir le point victorieux. Après avoir blanchi les Boulders, les Caps ont réussi à faire avancer David Salguerio au troisième coussin à l’aide d’un amorti sacrifice à leur tour au bâton. Hodges s’est chargé du reste, frappant une balle à quelques centimètres de la ligne des fausses balles, propulsant ainsi Salguerio à la plaque. C’en était fait des Boulders.

«Hier [vendredi], je parlais de laisser ses couilles sur le terrain et ce soir [samedi] c’est exactement ce que les gars ont fait. En début de match, je trouvais que les gars jouaient de façon nerveuse, mais heureusement, le vent a tourné en notre faveur. Quand ç’a été le temps, les gros canons se sont levés et la relève a fait le travail», a affirmé le gérant des Capitales, visiblement soulagé.

TJ White avait aussi presque créé l’égalité avec un circuit en sixième manche. Au grand dam des 2724 spectateurs commençant à célébrer, la frappe de White est tombée à quelques centimètres de la zone des bonnes balles. Ce qui devait arriver arriva et White a obtenu l’un de ses trois retraits sur des prises lors de cette présence.

Gélinas intraitable

Karl Gélinas était en grande forme pour commencer la partie de samedi face aux Boulders, n’ayant pas lancé depuis le 19 juillet dernier en raison d’une légère blessure. La performance de Gélinas a oscillé entre très bonne et exceptionnelle dans le match. Il s’est occupé de la défensive lors des première, cinquième et sixième manches, réalisant chaque fois trois retraits sur des prises. C’est donc dire qu’en six manches de travail, l’artilleur droitier a réalisé neuf retraits au bâton, tout en accordant sept coups sûrs.

Les Caps croiseront le fer avec les Boulders pour une dernière fois dans cette série, dimanche, dès 13h05 au Stade Canac. Austin Chrismon (2-3) effectuera le départ pour les Capitales.