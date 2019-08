Il exécute une vache sur un stationnement d’un magasin

BLOOMFIELD, Connecticut | Un homme du Connecticut a été accusé de cruauté envers un animal après avoir égorgé mi-juillet une vache sur le stationnement d’une quincaillerie.

D’après le journal Hartford Courant, Badr Musaed, 39 ans, aurait mis fin à la vie du ruminent après que cette dernière se fut échappée d’un abattoir où il travaillait, à Bloomfield, en banlieue d’Hartford.

L’animal s’est retrouvé sur le stationnement d’un Home Depot, qui a pu être encerclé par deux collègues de travail et un policier. Sur place, Musaed s’est bricolé un couteau et a abattu la vache.

«C'est ridicule. Je pensais qu’il allait la renvoyer dans l’enclos, a indiqué l’agent Brendan Danaher à un collègue, dans une vidéo de service. Donc, ils l'avaient et je me suis dit: «OK, ils l'ont.» Ensuite, je le vois lui couper la gorge et je me suis dit: «Vous vous moquez de moi!» Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma vie.»

Musaed a été accusé de trouble sur la voie publique immédiatement après l'incident. Saba Live Poultry, l’abattoir où il travaillait, a été fermé après l'incident pendant deux semaines et n’a pu rouvrir qu’après s’être conformé aux réglementations en matière de traitement et de propreté des animaux, selon le ministère de l’Agriculture du Connecticut.

L’affaire avait déclenché une veillée devant l’abattoir, ainsi qu’un projet de l’association de lutte pour les droits des animaux PETA, visant à ériger à Bloomfield un panneau publicitaire d’une vache à grands yeux qui disait: «Je suis moi, pas un mets. Voyez l'individu. Devenez végétarien.»

«Il existe certaines règles et réglementations que tout le monde doit suivre concernant la manière d’abattre un animal», a déclaré l’agente Christina Benvenuto, de la police de Bloomfield, à propos de l'accusation portée contre Musaed. «Tout est dans les détails. Comment l'animal a été tué, où il a été tué, les règles sanitaires. Toutes ces choses sont cruelles pour l'animal.»

L’accusée a pu retrouver sa liberté avec caution, et devra revenir au tribunal courant août.