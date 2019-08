Inoubliables: Gilles Valiquette

Avec son air juvénile, ses cheveux longs et ses lunettes d’intello, il a atterri comme un extraterrestre sur la planète musicale québécoise des années 1970. S’accompagnant à la guitare en interprétant ses hits heureux, comme Quelle belle journée, Dis-lui bonjour ou son énorme succès Je suis cool, il est lui-même devenu le chanteur le plus cool de sa génération. Mais derrière le gars à l’allure décontractée se cachait un travailleur acharné déterminé à vite devenir numéro un au palmarès. Pas étonnant qu’on ait surnommé Gilles Valiquette le « fouetteur d’esclaves ».

Vous avez fait vos débuts à l’âge de 14 ans avec le groupe Someone, puis vous avez payé vous-même votre formation musicale. Qu’est-ce qui vous poussait vers ce métier ?

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Plus le temps passe et plus je suis moi-même surpris de la façon dont ça s’est passé ! J’avais eu la piqûre quand j’avais vu les Beatles à la télévision. À partir de ce moment-là, plus grand-chose ne m’a intéressé à part la musique. J’avais demandé une guitare à mes parents. Je l’ai reçue à Noël, neuf mois après l’arrivée des Beatles, en 1964. J’avais 12 ans à l’époque et ce temps d’attente m’avait paru si long que j’étais convaincu d’avoir manqué le bateau ! Alors j’avais travaillé trois fois plus fort pour rattraper le temps perdu et je n’ai jamais arrêté. Pourtant, je réa­lise aujourd’hui que j’ai fait mon premier 45 tours avec le groupe alors que je n’avais que 16 ans et les chansons Je suis cool et La vie en rose à l’âge de 20 ans. Quand je vois à la télé, Geneviève Jodoin qui a remporté La Voix et qui commence à 41 ans, je me dis que ça s’est passé très vite pour moi.

J’ai été chanceux de savoir ce que je voulais faire si jeune.

Vous avez été longtemps accompagnateur pour d’autres artistes, mais rêviez-vous en secret d’une carrière solo ?

Photo d’archives

Au début, avec le groupe Someone, on jouait des reprises. Ensuite, vers 16 ou 18 ans, on a ambitionné de faire du matériel original et des maquettes qu’on a envoyés aux maisons de disques. Mais elles disaient que le chanteur était pourri – c’était moi – et que les chansons n’étaient pas bonnes – c’était mes chansons (rires) ! Alors je suis retourné à l’École de musique Sainte-Croix en me disant que je deviendrais prof, parce qu’en avant, ce n’était peut-être pas ma place. Mais on s’était passé le mot que j’étais disponible comme musicien et on est venu me chercher.

Quelle a été la suite des choses ?

Photo d’archives

C’était l’époque des artistes de la nouvelle génération des années 1970 : Richard et Marie-Claire Séguin, Beau Dommage, Harmonium, Paul Piché. Moi, j’ai commencé avec un premier album, alors que les autres devaient commencer avec un 45 tours et si ça fonctionnait, ils pouvaient enregistrer un album. Parallèlement, c’était l’avènement de la radio FM qui se faisait un devoir de ne pas jouer du AM et ma chanson, Quelle belle journée, a bien fonctionné. Alors on m’a dit : « Si tu veux être connu, ça prend un hit en 45 tours ! » J’ai dit : « OK, je vais vous en faire un hit ! » J’avais l’habitude des hits puisque j’accompagnais plusieurs chanteurs. J’ai écrit Je suis cool et (Pour voir) La vie en rose.

Vous avez touché à tout, le cinéma, la télé, le théâtre. Vous avez même été l’un des premiers interprètes de Starmania (le lecteur de nouvelles). Pourquoi ?

Photo d’archives

Quand j’étais plus jeune, j’avais une idée fixe, celle d’être numéro un au palmarès. Les gens m’appelaient le slave driver, celui qui fouette les esclaves. J’étais en transe dans mon affaire, je ne voyais pas autre chose. Le succès de Je suis cool m’a libéré. Quand j’ai finalement réussi mon coup, j’ai réalisé que le succès ne change rien quand on marche dans la rue. On retourne tout simplement dans un sous-sol pour faire une autre chanson. Le plaisir est dans le devenir, comme le mois des préparatifs avant la fête de Noël. Alors, pour le plaisir, j’ai voulu participer à plein de projets comme Starmania, une expérience unique où le monde du théâtre et celui de la musique s’unissaient et qui me donnait la chance d’interpréter autre chose que mes propres chansons.

À chacun son chemin