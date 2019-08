Jean-François Garon, un joueur junior professionnel

Avec le manque de joueur occasionné par les Jeux panaméricains, le gérant Patrick Sclabrini a dû faire un dernier ajout à sa formation avant le match de vendredi soir. Cette fois, c’est dans le baseball junior québécois qu’il est venu piger, offrant la chance à Jean-François Garon de vivre une première expérience professionnelle.

Garon, qui évolue avec le Royal de Repentigny, dans la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec ( LBJEQ), depuis le début de la saison, a vécu son baptême de la ligue Can-Am vendredi soir. Il a été l’un des meilleurs des Capitales, atteignant les sentiers à trois occasions. Le joueur de 22 ans en a même profité pour frapper son premier coup sûr dans le baseball professionnel.

«Dire que je n’étais pas stressé avant le match serait un mensonge. Cependant, lorsque j’ai réussi mon coup sûr à ma première apparition, c’est comme si une tonne de brique était tombée de mes épaules, j’en enfin pu respirer un peu», a analysé Garon à la blague, au lendemain de son match.

À l’essai

Si le joueur de 22 ans vient donner un coup de main à l’équipe de la Vieille Capitale, son nouveau gérant affirme qu’il n’est pas à Québec par hasard.

«Je l’aime beaucoup et je trouve qu’il apporte quelque chose de plaisant à l’équipe. Il faut savoir que je l’ai déjà coaché un peu lorsqu’il avait 16 ans et j’avais adoré ce qu’il amenait. C’est un gars qui va toujours se donner à 100% sur le terrain, un peu à l’image de Jesse Hodges. Garon a beaucoup d’outils et il n’a pas la chienne, a expliqué Scalabrini, voyant beaucoup de potentiel dans son nouveau protégé. Il est ici à court terme puisqu’il faut qu’il termine son stage junior, mais c’est en quelque sorte un "tryout" que je lui fais faire pour l’an prochain.»

Bien au courant des plans du gérant à son égard, Garon n’est pas nerveux pour autant.

«Je joue au baseball depuis tellement longtemps et j’ai fait face à plusieurs choses. Je sais comment réagir aux situations qui se présentent à moi et je ne veux pas trop m’en faire avec le reste. Pour l’instant, je me donne à fond pour aider l’équipe et l'on verra où cela me mènera», a déclaré Garon, qui devrait jouer son dernier match avec les Capitales dimanche après-midi, avant de retourner avec sa famille à Repentigny.