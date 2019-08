Ken Holland prêt pour un nouveau départ à Edmonton

Embauché comme directeur général des Oilers d’Edmonton le 7 mai, Ken Holland devra s’adapter à un nouvel environnement de travail après 22 ans passés chez les Red Wings de Detroit, mais il se dit enchanté par ce défi.

Effectivement, le dirigeant d’expérience a beaucoup de travail à accomplir au sein d’une équipe ayant participé une seule fois aux séries éliminatoires depuis sa participation à la finale de la coupe Stanley en 2006. Celui habitant à quelques minutes de route de l’aréna de l’association américaine de hockey à Plymouth, au Michigan, mettra sa maison en vente d’ici la fin août. Malgré tout, il ne semble pas trop décontenancé et est prêt pour sa première saison en Alberta.

«C’est sûrement quelque peu différent, mais à chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus à l’aise, a-t-il commenté au site NHL.com. J’ai été tellement chanceux d’œuvre pour la même organisation pendant très longtemps. Toutefois, je suis excité par cette nouvelle opportunité.»

Au boulot

Déjà, Holland a mis son empreinte chez les Oilers. Après l’arrivée de l’entraîneur-chef Dave Tippett, il a laissé aller plusieurs joueurs, dont les vétérans Milan Lucic et Andrej Sekera, tout en mettant la main sur Mike Smith, Markus Granlund et James Neal, entre autres. Il s’attend d’ailleurs à de belles choses de celui-ci, même si l’attaquant a été limité à sept buts en 63 matchs avec les Flames de Calgary la saison passée.

«Nos joueurs de centre [Connor McDavid, Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins] peuvent tous marquer, mais ils sont aussi capables de fabriquer des jeux. Et si James se démarque, ils n’auront aucune difficulté à le repérer, a mentionné Holland. Il a prouvé au fil des ans qu’il était habile pour envoyer la rondelle dans le filet.»

Le DG souhaite ainsi s’assurer de la bonne chimie sur la glace et dans le vestiaire. L’ambiance de travail n’a pas été très saine au sein de l’équipe ayant pris le 14e rang de l’Association de l’Ouest en 2018-2019.

«Ils ont vécu une année pénible. C’est pourquoi moi et Dave sommes ici. Certes, il y a des postes comblés, mais également de l’inconnu. Nous allons créer de la compétition», a-t-il dit à propos de l’importance d’inciter les joueurs à se dépasser.