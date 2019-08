L’Aquarium du Québec a 60 ans

Depuis 20 ans Photo courtoisie

Les golfeurs qui passent par l’Île-du-Prince-Édouard sont choyés par la beauté et la diversité des terrains de golf. Le Rodd Brudenell River Resort offre évidemment l’hébergement et le choix entre deux parcours : le Brudenell ou le Dundarave. Si vous êtes dans le coin, profitez-en pour saluer Anne Chouinard, professionnelle en titre aux deux clubs depuis maintenant 20 ans. C’est ce qu’a fait Bruno Bérubé, ex-pro de golf et maintenant directeur de comptes, Produits Avantage Plus, lors d’une visite dans les Maritimes. Sur la photo, Bruno et Anne.

Farouk Cheïkha (photo), propriétaire des boutiques Groupe Cheïkha, 70 ans... Louis-Georges Jalbert, des Publications Vacances Québec Inc. et éditeur de Voilà Québec, 63 ans... Tom Brady, quart-arrière de la NFL (Patriots), 42 ans... Guy Boucher, ex-entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa de la LNH, 48 ans... Marcel Dionne, joueur de hockey (1971-89), 68 ans... Ron Fournier, animateur sportif québécois, 70 ans... Pierre Lacroix, ex-directeur gérant de la LNH (Québec et Colorado), 71 ans... Tony Bennett, chanteur américain, 93 ans.

