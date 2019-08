Le PLQ, toujours sonné

Il y a un peu moins d’un an, le Parti libéral du Québec, après quinze années quasi ininterrompues passées au pouvoir, se faisait violemment rejeter dans l’opposition. Et quoi qu’en disent les spécialistes du déni, s’il a perdu, c’est d’abord parce qu’il était devenu radicalement étranger à la majorité historique francophone.

On s’en souvient : à peine un Québécois francophone sur dix a voté pour lui. L’explication ? Le PLQ est devenu un parti radicalement antinationaliste, toujours occupé à sermonner les Québécois, à leur prêter de funestes pensées, à les soupçonner d’intolérance et à combattre leurs aspirations collectives les plus raisonnables.