Les Red Sox continuent de peiner

Les Yankees ont été sans pitié pour le partant des Red Sox de Boston Chris Sale, inscrivant sept points en fin de quatrième manche, dans une victoire de 9 à 2, samedi, à New York, lors du premier match d'un programme double.

Champions en titre de la Série mondiale, les Sox en arrachent, eux qui avaient encaissé six revers consécutifs avant leur deuxième duel de la journée. Ils accusaient un retard de 12 parties et demie sur les Bombardiers du Bronx et le sommet de la section Est de la Ligue américaine de baseball.

La formation new-yorkaise a vogué vers un gain facile notamment grâce à DJ LeMahieu. Premier frappeur du rôle offensif, il a donné le ton en claquant un circuit lors de son apparition au bâton initiale. Le joueur de premier but a de nouveau étendu les bras en quatrième, produisant trois points à l’aide de son 17e coup de quatre buts de la saison.

Outre LeMahieu, Brett Gardner et Edwin Encarnacion ont chacun cogné trois coups sûrs et fait compter deux points. Domingo German (14-2) a excellé, accordant deux points en sept tours au bâton, tout en éventant sept rivaux.

Quant à Sale (5-11), sa pénible campagne se poursuit. Pour la première fois depuis 2016, année où il évoluait pour les White Sox de Chicago, il a concédé huit points dans un départ. Le gaucher a été chassé du monticule après trois manches et deux tiers de boulot.

Andrew Benintendi a expédié un tir par-dessus la clôture dans une cause perdante.