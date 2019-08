Les Sabres et Linus Ullmark s’entendent

Les Sabres de Buffalo et le joueur autonome avec compensation Linus Ullmark se sont entendus sur les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de 1,325 millions $, a annoncé l’équipe de la Ligue nationale de hockey samedi.

Les deux parties ont choisi de ne pas attendre la fin du processus d’arbitrage pour en arriver à une entente.

Ullmark avait fait valoir sa cause auprès d’un arbitre vendredi. Il aurait demandé un salaire de 2,65 millions $ tandis que les Sabres espéraient le payer 800 000 $.

Le gardien de 26 ans a obtenu 34 départs la saison dernière, livrant une fiche de 15-14-5 et maintenant un taux d’efficacité de ,905 et une moyenne de buts alloués de 3,11.