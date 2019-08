Nadal vend son yacht 3,8 M$

Luc Poirier met en vente un château en Floride

Le millionnaire à succès de l’immobilier Luc Poirier a mis en vente sa maison de six chambres et trois étages, donnant sur la plage à Fort Lauderdale. Il demande 3,695 millions $ US pour le château moderne d’un blanc immaculé, a-t-on appris. Il est aussi possible de le louer pour une somme variant de 9950 $ US à 14 950 $ US par semaine. L’homme d’affaires nous a dit avoir déjà reçu « deux offres » et en attendre « deux autres ». « C’est fou la force des médias sociaux. [...] Je n’ai jamais rien vu de tel », confie-t-il. Son annonce a été vue par plus d’un million de personnes et elle a généré 25 000 commentaires et 6000 messages, selon lui. Le millionnaire nous a dit vouloir vendre la résidence de Fort Lauderdale afin de s’acheter « une autre maison ».