N’écrasez pas les maringouins!

Sur sa web télé Komodo.tv, « le média du respect du vivant et des droits des animaux », l’anti­spéciste français Aymeric Caron a diffusé un message vidéo dans lequel il demande aux gens de ne pas tuer les moustiques qui les piquent.

Par respect des animaux...

UN DON DU SANG

Ex-chroniqueur à la célèbre émission française On n’est pas couché et idole des végés, véganes et autres défenseurs des droits des animaux, Caron dit que « même si leur vie n’est pas aussi dense que la nôtre, les moustiques ont le droit de vivre. Ce sont des individus comme nous ».

« Ce sont les femelles qui piquent, pas les mâles. Or, les mères moustiques nous piquent parce qu’elles ont besoin de sang pour nourrir leurs enfants.

Il y a de quoi avoir mauvaise conscience d’avoir écrasé un moustique. On peut considérer qu’un don du sang ponctuel à un insecte qui ne demande qu’à nourrir ses enfants n’est pas un drame.

C’est même assez altruiste. »

Vous avez bien lu.

Vous êtes dans la forêt et une armada de mouches à chevreuil vous attaque ? Laissez faire.

Considérez ça comme votre bonne action du mois. Comme une visite à la Croix-Rouge des bibittes.

Cela dit, j’ai une question...

Si mon fils attrape des poux dans son camp de jour, on fait quoi ?

On les domestique ? On leur donne chacun un petit nom ?

Et les punaises de lit ? Les morpions ? Les vers solitaires ? Les acariens ?

On ne peut quand même pas les tuer !

On les adopte ?

Et si mon chalet est infesté de termites ? Je leur souhaite la bienvenue ?

VIVE LE CANCER !

Les cellules sont des êtres vivants à leur façon.

Elles se nourrissent, se multiplient...

Que fait-on avec les cellules cancéreuses, alors ?

Elles ont le droit de vivre elles aussi ! Ce n’est pas leur faute si elles causent la mort, elles ne se sont pas réveillées le matin en se disant : « Hou, je vais être une mauvaise cellule, je vais tuer toutes les cellules que je touche, ahahah ! »

Elles sont nées comme ça.

Et on les détruirait avec de la chimio, comme on a assassiné des enfants vietnamiens avec de l’agent orange ?

Quel scandale !

Autre question existentielle...

S’il n’y a aucune différence entre les bêtes et nous, ça veut dire que je peux coucher avec une vache, non ?

Si je lui demande la permission, bien sûr...

Tant qu’à être pansexuels, soyons pansexuels all the way !

DES ROBOTS RACISTES

Une bêtise ne venant jamais seule, CNN a diffusé il y a deux jours les résultats d’une « étude sérieuse » qui affirme que si la plupart des robots sont blancs, c’est à cause du racisme ambiant...

La même chose pour le papier de toilette, alors ?

Le lait et la crème sure ?

Ben coudonc...

C’est fou comme il y a du racisme, du sexisme et de l’antispécisme quand on y pense, non ?

Heureusement que la gogauche est là pour tirer la sonnette d’alarme.

Bon, je vous laisse.

Je vais aller voir Le roi lion avec Pic-Pic, mon maringouin domestique...