Niclas Gronholm en bonne position à Trois-Rivières

La première journée de la cinquantième présentation du Grand Prix de Trois-Rivières a été marquée par la surprenante première position provisoire de Niclas Gronholm après la deuxième manche qualificative, samedi.

Le fils du double champion du monde de rallycross Marcus Gronholm est suivi de près par Andreas Bakkerud et Guerlain Chicherit. Les troisième et quatrième manches qualificatives, de même que les demi-finales et la finale auront lieu dimanche.

Le déroulement de la journée a été perturbé par un orage en après-midi, ce qui a retardé la présentation des courses.

Le Finlandais Gronholm fait donc bonne figure à bord de sa voiture Hyundai I20 pour l’équipe GRX Taneco, dans le cadre de la septième ronde du Championnat du monde FIA de rallycross.

Les frères Kevin et Timmy Hansen, meneurs au classement général du Championnat (Kevin, au premier rang et Timmy au deuxième) sont loin derrière, en 11e et 12e position respectivement.

Le temps le plus rapide de la journée a été réussi du côté du Championnat de rallycross des Amériques. Patrik Sandell a réussi un tour en 47,658 secondes.

La course de camionnettes McGregor, une nouveauté cette année à Trois-Rivières, a été appréciée du public. C’est d’ailleurs le natif de St-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand qui a fini au premier rang après la seconde manche qualificative. Il est suivi de près par Patrick Denis et de Serge Michaud.

Dans l’épreuve AMA Supermoto Cogeco, la victoire est allée à Gage McAllister. Tommy Lemieux, de Shawinigan, a obtenu le troisième rang tandis que Jake Laforge a fini deuxième.

Le pilote québécois bien connu Andrew Ranger a terminé au premier rang après la deuxième manche qualificative en véhicules côte à côte, suivi du cross-kart de Charles Leclerc et de Serge Michaud.