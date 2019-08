Nostalgie quand tu nous tiens...

J’avais 20 ans quand Beverly Hills 90210 est débarquée sur nos ondes. À peine sortie de l’adolescence, je suivais le quotidien de cette bande d’amis bronzés, riches pour la plupart, qui passaient leur temps entre l’école, la plage et le Peach Pit, snack-bar du coin, avec une certaine envie. Leur vie n’avait rien à voir avec la mienne. C’était plutôt de l’ordre du fantasme californien. Mais leurs préoccupations­­­ avaient une certaine similitude avec les miennes. Brenda, Brandon, Kelly, Dylan, Steve, David, Donna et Andrea m’ont accompagnée dans la première partie de ma vie adulte. Voilà que 20 ans plus tard, ils refont surface.

Dans ses belles années, Beverly Hills 90210 rejoignait près de 22 millions de téléspectateurs. Pas mal pour une série sur les jeunes. Derrière ce succès, deux immenses producteurs hollywoodiens : Darren Star (Melrose Place, Sex and the City) et Aaron Spelling (Charlie’s Angels, The Love Boat, Dynasty). La série­­­ fut un des premiers teen drama­­­, style actuellement très répandu qui s’adresse aux jeunes en dépeignant leur réalité avec des éléments de soap opera. The O.C., One Tree Hill, Dawson’s Creek, Gilmore Girls, tout comme Pretty Little Liars, Gossip Girl, Riverdale ou 13 Reasons Why en sont des héritiers.

La prémisse de la série était de suivre le choc culturel puis l’adaptation de deux jeunes, les jumeaux Brenda et Brandon Walsh, originaires de Minneapolis, dans une ville fantasmagorique de Beverly Hills où tout est démesuré. On misait d’abord sur l’amitié, puis sur l’amour et sur tous les sujets liés à l’adolescence : la sexualité, la drogue, l’alcool, mais aussi des sujets plus crus comme le racisme, l’anorexie, la violence ou le suicide. La série a été vue partout sur la planète : de la Malaisie au Liban, en passant par la Bosnie, le Mexique, l’Irlande, le Portugal, les Émirats arabes, Hong Kong ou le Canada.

Version 2019

Ce que l’on sait de la version 2019 de BH90210 ? Jennie Garth et Tori Spelling seraient à l’origine de ce retour. Tous les acteurs de la distribution originale y seront, à l’exception de Luke Perry décédé un peu plus tôt cette année, mais qui n’avait pas encore confirmé sa participation au projet. La série sera dédiée à sa mémoire. Six épisodes ont été commandés par la chaîne FOX. Les acteurs joueront, dit-on, des versions plus élaborées d’eux-mêmes alors qu’on apprend les retrouvailles de leurs personnages. On s’inspirera donc de leur réalité alors qu’ils seront confrontés au retour de premières amours, de vieilles idylles, d’amitiés lointaines.

Nous devrions revoir le Peach Pit, mais le décor risque d’être différent. La La Anthony incarnera l’épouse de Brian Austin Green, Vanessa Lachey celle de Jason Priestly, Ivan Sergei, le mari de Tori Spelling. On promet plusieurs cameos, dont un de Christine Elise McCarthy, la fameuse Emily Valentine qui a compliqué la vie de Brandon.

► BH90210 dès le 7 août 21 h sur FOX et Global

Qui sont-ils ?

Photo FOX

Brandon : Il vient du Minnesota. Rassembleur et bon élève. Il travaille au Peach Pit

Brenda : Jumelle de Brandon. Elle craque pour Dylan et rêve de devenir comédienne

Kelly : Issue d’une famille riche et dysfonctionnelle, sa vie n’est pas simple

Photo WENN

Donna : Jeune fille riche, douce et un peu naïve. Elle est amoureuse de David

Steve : Cool guy issu d’une famille aisée qui aime flasher ;

David : Un gars qui aspire à la popula­rité, il deviendra le DJ de l’école ;

Photo WENN

Andrea : L’intellectuelle du groupe, la journaliste. Elle deviendra vite maman ;

Dylan : Le petit bum de la gang, un gars plutôt solitaire et mystérieux.

Que sont-ils devenus ?

Photo Brian Bowen Smith, FOX

Jason Priesley : Comme acteur, il a joué dans plus d’une soixantaine de films et de séries, dont Call Me Fitz (2010-2013 à HBO) où il incarnait le rôle principal. Beverly Hills 90210 lui a aussi permis d’être réalisateur et producteur.

Shannen Doherty : Elle ne fera que 4 saisons malgré la popularité de son personnage. On dit qu’elle a mauvais caractère. Elle a joué dans de nombreuses séries, dont Charmed (1998-2001 à WB), mais fait plutôt la manchette pour ses frasques et ses problèmes de santé.

Jennie Garth : Elle a joué dans de nombreuses séries dont What I Like About You (2002-2006 à WB) et le « spin off » 90210 Beverly Hills : New Generation (2008-2010 à CW), où elle reprenait son rôle. Elle anime une téléréalité de réno, The Jennie Garth Project (HGTV).

Tori Spelling : Elle a obtenu quelques rôles dans des séries, mais c’est la téléréalité sur son couple et sa famille (elle a 5 enfants) qui l’a gardée dans l’actualité, tout comme ses nombreux problèmes financiers, ayant été déshé­ritée par son père.

Ian Ziering : De 2013 à 2018, il a joué dans les téléfilms Sharknado sur SyFy. En 2013, il participait à un show de strip-teaseur à Las Vegas. Il est actuellement Blue Devil dans Swamp Thing sur DC Comics.

Brian Austin Green : Il a joué dans quelques films d’action et des séries, dont Terminator (2008-2009 sur FOX), Desperate Housewives (2010-2011 à ABC) et Anger Management (2012-2014 sur FX). Il forme un couple médiatisé avec Megan Fox.

Gabrielle Carteris : Elle tient des rôles épisodiques dans différentes séries (Criminal Minds, N.C.S.I.) et est présidente de la Screen Actor’s Guild (SAG) et de l’American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA).

Luke Perry : Actif tant à la télé qu’au cinéma après avoir quitté la série, il incarne le père d’Archie dans Riverdale et on peut le voir dans le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood. Il est décédé subitement d’un AVC en mars dernier à 52 ans.

Des séries d’hier qui cartonnent aujourd’hui

Friends (1994-2004 sur NBC)

Photo NBC

Série culte racontant le quotidien de six amis qui vivent à New York : Rachel et Monica, qui sont colocs et amies d’enfance, Russ, le frère de Monica qui a toujours eu un faible pour Rachel, Phoebe, l’ancienne coloc anticonformiste, Chandler, meilleur ami de Russ et voisin de Monica et Joey, son coloc acteur. C’est une des séries les plus populaires sur Netflix. La rumeur veut que la distribution se réunisse à nouveau prochainement pour un film ou de nouveaux épisodes.

The Office (version américaine 2005-2013 sur NBC)

Photo NBC

Autre série culte qui cultivait brillamment le malaise, The Office fait aussi le bonheur de la nouvelle génération. Les t-shirts, tasses et autres bébelles à l’effigie des personnages se trouvent actuellement un peu partout. La comédie de situation décrit, sous forme de faux documentaire, le quotidien d’employés d’une société spécialisée dans le papier et de son patron caractériel. Encore là, le visionnement en rafale quittera Netflix et changera de plateforme en janvier 2021.

That 70’s show (1998-2006 sur Fox)

Photo FOX

Si les plus vieux y voient de la nostalgie, les plus jeunes s’amusent à découvrir les années 1970 dans cette comédie kitsch à l’os. On y suit les tribulations d’un groupe d’adolescents du Wisconsin. Tous les stéréotypes y sont : Eric, le geek, Jackie, la fille gâtée, Michael le beau bonhomme un peu niais, Donna, la « fille d’à côté », Fez, toujours sur la cruise. Diffusé sur Netflix.