Photos souvenirs: Martin Deschamps

Hommage à Gerry

Photo d'archives Avec Breen LeBoeuf, en 1997. Martin, 27 ans, prenait la relève vocale du regretté Gerry Boulet en se joignant au légendaire groupe Offenbach. Sa carrière prenait son envol, lui qui avait un an plus tôt remporté le titre de meilleur chanteur au concours l’Empire des futures stars. Vingt-deux ans plus tard, les deux complices chantent toujours ensemble sur les scènes du Québec. Tel qu’il est

Photo d'archives Au Spectrum de Montréal, à ­l’automne 2000. Martin Deschamps, faisant fi de son handicap physique, se donnait à fond. Il voguait alors sur les succès de son premier album Comme je suis, hissé au sommet des palmarès, avec des pièces telles que Quand et Casanova, devenues des incontournables. Pour souligner le 20e anniversaire de cet album, l’auteur-­compositeur lancera sous peu un album où il revisite ces chansons, entouré de grosses pointures.

Le convoité Félix

Photo d'archives

Sa voix puissante et son ­énergie débordante lui ­valaient les honneurs en 2001. ­Martin ­Deschamps ­remportait le Félix du Spectacle de ­l’année auteur-compositeur-­interprète, au Gala de l’Adisq cette ­année-là, devant ­Richard Séguin et Jean Leloup. Tout un honneur pour ce gars ­déterminé ayant fait des ­débuts ­professionnels ­modestes au sein du groupe Deep Freeze.

Complices

Photo d'archives

Deux jeunes hommes en début de carrière. Martin et son chum de longue date, Éric Lapointe, qu’il a ­récemment remplacé au pied levé à Sherbrooke, avec Breen LeBoeuf, le rockeur souffrant d’une extinction de voix. Les deux chanteurs sont toujours de précieux ­collaborateurs, Lapointe participe au ­nouvel album de ­Deschamps.

Animateur télé

Photo d'archives

Lors de la programmation du Canal D, il y a une douzaine d’années, Martin se l­­aissait porter par le succès – et par l’homme fort Hugo Girard ! – alors qu’il s’apprêtait à animer l’émission Caméra tout-terrain, une incursion dans des univers extrêmes. On pouvait d’ailleurs y entendre sa ­musique, comme on l’a aussi entendue au ­cinéma, notamment dans L’Odyssée d’Alice ­Tremblay.

♦ Martin Deschamps présente trois spectacles différents à travers la province, tout l’été et l’automne, l’acoustique Soulshine, le rock Peace & Love & Rock’n’roll, ainsi que LeBoeuf Deschamps avec Breen LeBoeuf, un show « fa... meuh ! ». Voir martindeschamps.com.

♦ L’auteur-compositeur-interprète lancera cet automne son nouvel album Comme je suis 2020, qui souligne les vingt ans du premier album de sa carrière qui portait le même titre. Il revisite les chansons de cet opus culte, dont plusieurs gros succès tels Quand et Casanova, entouré de dix grands noms de la chanson québécoise. À l’époque, l’album s’était écoulé à plus de 85 000 exemplaires. Le lancement sera suivi d’une tournée.

♦ On peut voir la série de capsules web Twang de Martin Deschamps sur sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Tournées dans son studio de musique à Rawdon, elles présentent des moments uniques où il parle de guitares et de basses, dont « Francine » sa Fender 1973, avec amis et collaborateurs, lui qui les collectionne depuis 20 ans.