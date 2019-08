Quelle est la force de votre couple?

Quiz

Si vous avez répondu « a » à la majorité des questions, c’est que la principale force de votre couple se nomme probablement solidarité. Convictions et valeurs sont les grandes lignes qui composent votre couple, et c’est sur ces bases qu’il est construit. Lors de tempêtes, il est fort à parier que vous vous serrez les coudes, mais que la portion « amoureuse » s’efface, le temps de résoudre la difficulté en cours. Il est probable que vous retrouviez une certaine vigueur érotique une fois la vague passée. Accrochez-vous, mais sachez aussi ajouter un peu de mouvement et d’inspiration à vos rapports intimes !

Avoir répondu « b » à une grande proportion des questions vous révèle que votre force de couple est sans doute votre capacité à ployer sous les grands vents, mais aussi à rester bien enracinés ! Vous avez traversé des tempêtes, petites ou grandes, et en êtes ressortis grandis même s’il peut vous rester des blessures à panser. Vous savez que l’autre est important/e pour vous et que vous l’êtes tout autant à ses yeux. L’amour règne ! Or, il y aurait peut-être avantage à avoir un peu plus de passion et d’ouverture au lit !

Une majorité de « c » vous vaut sans contredit le titre de couple fort et admirable ! Vous savez créer l’équilibre au sein de votre couple, mais aussi dans votre vie personnelle. Vous reconnaissez l’importance de l’autre sans toutefois vous oublier. De plus, les moments de rapprochements intimes qui dynamisent votre amour vous permettent de croire qu’ensemble tout est possible !