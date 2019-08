Sauver le pire lac du Québec

Émélie Rivard-Boudreau et Annabelle Blais

Collaboration spéciale et Bureau d’enquête

ROUYN-NORANDA | Le petit lac Hervé en Abitibi fait partie des plus mal en point au Québec. On y pêche et on s’y baigne toujours, mais on ne sait pour combien de temps.

Il est connu sur place comme le lac Hervé-Savard. Les données publiées à son sujet par le Réseau de surveillance volontaire des lacs ne sont pas reluisantes. La concentration de phosphore est très élevée et l’eau très colorée.

Il compte parmi les lacs « hyper-eutrophes ».

Denis Gauthier, qui habite sur le bord de ce plan d’eau depuis 27 ans, y pêche et s’y baigne toujours.

Peu profond

« Moi, j’embarque dans le bateau, puis je décolle ! lance-t-il sur son quai. Mais on se rend compte qu’il y a beaucoup moins de dorés et beaucoup plus de barbottes. »

Pourtant, il n’y a pas d’agriculture, d’exploitation minière ou forestière à proximité pour expliquer la situation.

Mais comme beaucoup de lacs en Abitibi, il est peu profond, environ 15 pi (4,5 m).

« C’est un petit lac encastré par des collines et pauvrement approvisionné en eau, explique Benoît Gourd, vice-président de l’Association des riverains. L’eau ne sortait pas du lac, on se retrouvait avec une cocotte-minute, car elle devenait très chaude, ce qui entraînait la prolifération de flore aquatique et des épisodes d’algues bleu-vert. »

Les fossés des chemins de campagne se déversent aussi dans le plan d’eau amenant ainsi des sédiments, poursuit-il.

Barrages de castor

L’Association s’est mobilisée. Des systèmes de drainage ont été installés à travers les barrages de castor, question de faire circuler l’eau.

La Ville de Rouyn-Noranda vient tout juste de faire des travaux de mise à niveau des fossés dans un des rangs.

Les riverains contribuent aussi maintenant à l’effort. La vingtaine de résidences sur les rives du bassin versant ont toutes des fosses septiques conformes et les berges sont de plus en plus végétalisées.

« L’Association forestière [de l’Abitibi-Témiscamingue] nous fournit 1000 arbres à planter par année pour éviter l’érosion », illustre le président de l’Association des riverains, Gilles Rancourt.

En 2002, un aérateur d’eau à force éolienne avait été installé sur le lac afin de l’oxygéner, mais son efficacité a été limitée. Un autre type d’aérateur sera testé sous peu grâce à une subvention de 2500 $ de la Ville.

Même si l’association ne peut stopper le vieillissement du lac, ses actions ont tout de même permis d’améliorer suffisamment la qualité de l’eau pour permettre la baignade.

« C’est déjà un bon point », souligne M. Gourd.

Ville moins impliquée

Mais depuis un changement de poste au sein de son équipe, Rouyn-Noranda s’est moins impliquée dans le dossier et les suivis sont limités depuis deux ans, constate l’association, avec désarroi.

La directrice adjointe de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme admet qu’il y a eu des délais. Frédérique Cloutier-Pichette affirme qu’un suivi plus régulier reprendra dès cet automne.

Pas de solution miracle