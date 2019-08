Si tu avais des ailes, Greta

À partir de la mi-août, Greta Thunberg, la jeune environnemen­taliste suédoise de 16 ans, traversera l’Atlantique en voilier écologique. Un mois de navigation entre l’Europe et l’Amérique afin de participer au sommet mondial de l’ONU sur le climat, à New York.

Certains lui reprochent de vouloir attirer l’attention et d’avoir eu recours à des commanditaires.

Pourtant, si elle avait pris l’avion, on aurait crié à son incohérence environnementale. Et bien, Greta, je t’annonce que même si tu avais des ailes et que tu savais voler, on te reprocherait sûrement aussi de voler l’air des oiseaux.

Greta, tu suis le cap de tes convictions, et même si ta cohérence est aussi limpide que l’eau sur laquelle tu navigues, il y aura toujours des gens qui noieront tes idées avec leurs insécurités.

Persister contre vents et marées

Et si on remarquait le positif au lieu de chercher la moindre incohérence ? Et si l’incohérence était plutôt cette manie de toujours relever un détail pour discréditer un mouvement ?

Pendant qu’à bâbord certains veulent avancer, à tribord d’autres font tout pour que le bateau reste à quai. Cette constante tentative de démolition des idées des autres affaiblit le vent dans les voiles d’une société, l’empêchant d’être libre comme l’air.

Toutes les grandes actions qui font évoluer notre société sont érodées par les vagues causées par les détracteurs. Pourtant, le roc des visions novatrices tiendra bon et n’en sera que plus poli.

Greta, merci d’inspirer les jeunes et les plus vieux à faire en sorte que l’on pourra continuer à inspirer sans masque antipollution.

C’est effrayant de naviguer sur un bateau dont on ne connaît pas la destination. Oui, il faut ramer, et il me semble que ça irait mieux si on le faisait tous dans la même direction.