Sophia Jensen sacrée à nouveau championne mondiale junior

Sophia Jensen accumule les titres mondiaux juniors. Après avoir défendu celui de 2018 au C-1 500 mètres vendredi, elle est montée sur la plus haute marche du podium au C-1 200 m, samedi, à Pitesti, en Roumanie, lors des Championnats du monde des moins de 23 ans et juniors de canoë-kayak de vitesse.

L’athlète de Chelsea a stoppé le chrono à 47,593 s, alors que la Cubaine Yarisleidis Duboys (+0,446) a mis la main sur l’argent. La Chinoise Lin Xialian (+1,998) a complété le trio de tête.

«Je suis super contente de ma médaille d’or d’aujourd’hui, même si ce n’était pas ma meilleure course. Je voulais vraiment finir ma carrière junior avec une victoire. Ça fait longtemps que je suis dans cette catégorie, donc je suis très excitée de monter chez les seniors», a dit la canoéiste.

En 2018, en Bulgarie, Jensen avait remporté le titre du C-1 200 m grâce à un temps de 46,873. En Roumanie, les temps sont plus lents, selon elle. «L’eau est assez lourde ici, mais aujourd’hui, nous avions de bonnes conditions. L’eau était bien pendant la course, mais le vent s’est levé vers la fin.»

Pour ce qui est des qualifications du C-2 500 m, Jensen et sa partenaire néo-brunswickoise Julia Lilley-Osende, championnes du monde 2018 dans cette épreuve, ont pris le premier rang de leur vague avec un chrono de 2 min 03,487 s. La finale A aura lieu dimanche. «J’ai vraiment hâte et je veux avoir une course incroyable», a ajouté Jensen.

Lavigne près du bronze

En finale A du K-1 200 m junior, Laurent Lavigne est passé très près de monter sur le podium, lui qui a conclu au cinquième rang de son épreuve. Il a franchi la ligne d’arrivée en 37,021, soit à 0,114 de la médaille de bronze de l’Espagnol Gabriel Martinez et à 0,186 du champion du monde, le Britannique Daniel Atkins. L’Allemand Tom Maassen (+0,062) s’est hissé au deuxième rang.

«Je suis très satisfait de ma performance, même si c’est difficile de voir à quel point j’étais proche d'une médaille. J’ai tout donné et ma course s’est bien passée. Je suis content de voir que je suis si près des meilleurs au monde et que je suis presque à leur vitesse», a dit la kayakiste de 18 ans.

Selon le Trifluvien, deuxième de sa demi-finale en matinée, un départ plus explosif et plus de vitesse en fin de course auraient pu faire la différence dans cette finale.

«Surtout mon départ, car d’habitude, il est un peu moins rapide que celui des autres et c’est dans le milieu de course que je rattrape mes adversaires.»

Également, le Québécois a pris la tête de son groupe de qualification au K-1 500 m avec un temps de 1:55,516, ce qui lui a permis d’accéder aux demi-finales qui seront présentées dimanche.

«Mon objectif, c’est de premièrement me rendre en finale. Si j’y suis, c’est sûr que ce sera de remporter une médaille. Je dois faire attention à ne pas trop pousser au début pour qu’il me reste du jus pour les 200 derniers mètres», a conclu Lavigne.