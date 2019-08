Un coup de foudre qui dure toujours!

Fraîche comme une fleur, jolie comme un cœur, et lui tout à fait charmé de la rencontrer.

Il la trouve délicieuse, séduisante, merveilleuse, et son beau sourire radieux le rend plus vivant, plus heureux.

Comme une fleur au printemps, elle s’ouvre à l’amour, et le jeune prétendant est anxieux de lui faire la cour.

Affichant une mine superbe, elle se porte à merveille, et lui, tout à fait enchanté d’admirer l’élégante beauté.

Splendide beauté qui suffisait pour allumer ardemment le feu d’amour qui couvait dans le cœur du jeune fringant.

Elle le fait sortir des chemins du célibat un peu engourdi pour lui faire découvrir le festin d’une vie d’amour et d’harmonie.

Puis passe, et passe le temps, et naissent leurs chers enfants qui viennent enrichir leur bonheur et continuer de leur faire honneur.

Une femme très talentueuse qui veut rire et être heureuse. Alors, il ne peut rien refuser à son admirable douce moitié.

Elle est toute son exaltation et son amour de prédilection. Dans son beau rêve éveillé avec sa petite femme adorée.

Surtout à elle revient la gloire d’avoir de beaux enfants, ce qui bonifie la sublime histoire du couple fier d’un bonheur étonnant.

Belle humeur et cœur joyeux, elle rend tout son monde heureux, et à cause d’elle chaque jour, leur logis déborde d’amour.

Elle est un rayon de soleil de délices et de joies, pour toute la famille une merveille et un cordon-bleu par surcroît.

Pleine de très grandes qualités, généreuse au grand cœur d’or, lui très fier de sa brillante bien-aimée que toute la famille aussi adore.

Ils s’aiment, c’est écrit dans le ciel. Elle le rend heureux comme un enfant. Lui se sent toujours uni vers elle pour la chérir très longtemps.

M. L., un grand amoureux

J’ai reçu ce poème qui, comme me l’expliquait son rédacteur, se voulait « un hommage bien mérité destiné à sa douce bien-aimée avec qui il célébrait ses 62 ans de mariage le 1er juin dernier ». Comme il me parvenait trop tard pour une publication le jour même de leur anniversaire, je lui ai demandé la permission de l’utiliser quand l’occasion se présenterait dans le Courrier.

Quoi de mieux que le dimanche, jour propice à la réflexion sur ce qu’a été la semaine passée et ce qu’on projette pour celle qui vient, pour se pencher sur un témoignage de vie et s’en inspirer. J’aimais aussi l’idée de proposer une avenue de bonheur réalisable et surtout réalisé par un couple qui a survécu dans la durée et dont l’un des membres, l’homme de surcroît, a envie d’exposer la réalité de manière poétique, ce qui dit beaucoup sur le romantisme qui doit teinter sa vie.

Peu de gens, moi incluse, ont ou auront la chance de vivre un tel bonheur conjugal sur une période de temps qui fait l’envie de plusieurs. C’est pourquoi je me suis prise à rêver qu’il vienne à ce M. L., ainsi qu’à sa compagne, l’envie de me décrire, quand ils en auront le temps et le loisir, quels sont les atouts que ça prend pour se supporter à deux sur une aussi longue période.