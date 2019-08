Un ex- avocat poursuivi pour 6 millions$

Deux grands cabinets dans lesquels Étienne Gadbois a travaillé sont aussi visés par la poursuite, déposée en Cour supérieure début juillet, soit De Grandpré Chait et Dentons, dont Gadbois a été un associé jusqu’à ce printemps.

Le plaignant, Mike Karaguezian, président et propriétaire de Card Processing Services (CPS) au moment des faits, avait eu recours aux services de M. Gadbois en octobre 2014.

Revenu Québec (RQ) venait de l’informer que CPS aurait dû percevoir la TPS et la TVQ.

Gadbois aurait affirmé dès le départ que les « chances de succès » dans un tel litige avec RQ étaient très bonnes puisqu’un récent jugement dans une cause similaire avait forcé l’agence à reculer. Or, cette jurisprudence s’est avérée inexistante, soutient la poursuite.

Alors que Gadbois se voulait rassurant envers son client, RQenvoyait à ce dernier un avis de cotisation de plus de 200 000 $.

Gadbois lui aurait dit qu’il contesterait, mais n’en fit rien, allègue la poursuite. Quelques mois plus tard, à la surprise du plaignant, les comptes bancaires de CPS sont saisis par RQ.

Selon Karaguezian, Gadbois a non seulement dissimulé des communications entre l’agence et lui, mais aussi fabriqué de faux courriels de RQ et de fausses transcriptions de conversations téléphoniques avec des représentants de l’agence.