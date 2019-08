Un lac plein d’algues qui rajeunit

« Il y a toujours eu des épisodes de cyanobactéries [algues bleu-vert], mais plus ça allait, plus c’était intense », explique Michelle Champagne, vice-présidente de l’Action conservation du bassin versant du lac Bromont (ACBVLB).

Ce remède ne sera pas non plus à la portée de tous. La Ville de Bromont a accepté de payer le coût de l’épandage du produit, soit 600 000 $.

« C’est une association particulièrement active, se félicite Mme Planas. On a vraiment pris notre lac en main, on s’est documentés, on a fait des heures de fou, on est vraiment assidus. On les chasse, les cyanobactéries ! »