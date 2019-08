Un nouveau contrat pour Draymond Green à Golden State?

Le vétéran Draymond Green aurait accepté une prolongation contractuelle de quatre ans et de 100 M$ avec les Warriors de Golden State, selon ce qu’a indiqué samedi son agent Rich Paul.

C’est du moins ce qu’a rapporté le réseau ESPN en matinée. L’organisation californienne n’a pas confirmé l’information à ce jour.

L’athlète de 29 ans a ainsi renoncé à devenir joueur autonome en 2020, année où il aurait pu parapher une entente plus lucrative. En 2015, il avait conclu un pacte de cinq ans et de 82 M$.

Choisi le joueur défensif par excellence de la NBA en 2016-2017, Green a gagné trois championnats avec les Warriors et a aidé ceux-ci à atteindre la finale ce printemps. Lors de la plus récente campagne, il a totalisé 7,4 points, 7,3 rebonds et 6,9 mentions d’assistance en moyenne par rencontre.

Ayant amorcé sa carrière dans le circuit Silver en 2012-2013, il a été sélectionné trois fois pour participer à la classique des étoiles.