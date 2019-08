Une femme serait décédée dans son nouveau logis

« Elle a déménagé ici le 1 er juillet ; elle est donc nouvelle dans le coin. Ça me peine beaucoup comme situation, même si je ne la connaissais pas beaucoup. C’est mourir bien tristement », a glissé hier Sylvie Provost, la propriétaire du triplex de la rue Principale qui a été réduit en cendres.

Depuis le sinistre, qui a ébranlé la communauté d’un peu moins de 1000 âmes, la locataire, Anne-Marie Maddox, 60 ans, et un ami en visite, Robert Desjardins, 66 ans, sont portés disparus.

« La cause de l’incendie demeure toujours inconnue et l’enquête se poursuit. Des identifications formelles doivent être effectuées par le coroner, ce qui pourrait prendre un certain temps », a indiqué le porte-parole Stéphane Tremblay.