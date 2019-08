20 ans du ComediHa !: voir la vie en drôle... et toujours plus grand

D’un budget de 300 000 $ à sa première édition à une enveloppe de presque 15 millions et 12 jours de festivités 20 ans plus tard, le Grand Rire, devenu ComediHa ! Fest, présente cette année la plus grosse édition de son histoire avec 350 spectacles, et la participation de 500 artistes et artisans. Et le festival n’a pas fini de croître, avance son fondateur Sylvain Parent-Bédard.

En plus d’investir le Palais Montcalm et le Théâtre Petit Champlain, le ComediHa ! Fest se déploiera de nouveau cette année dans deux grands villages ludiques qui jalonnent la Grande Allée.

Au menu : des spectacles thématiques et intimes dans des conteneurs (le Ha!ngar et le Cube), des chapiteaux, une offre alimentaire et des activités pour la famille.

Un lieu rassembleur où les détenteurs de laissez-passer peuvent se créer un parcours humoristique.

Photo Jean-François Desgagnés

C’est en multipliant ce genre d’endroits ludiques aux quatre coins de la ville que le festival, qui a pour slogan «Voir la vie en drôle», pourrait croître dans les prochaines années.

«On a commencé par un village, on en a trois. Et pourquoi ne pas en ajouter? lance Sylvain Parent-Bédard. Notre objectif, ce n’est pas d’avoir une scène sur les Plaines, c’est de multiplier le nombre de spectacles intimes, de lieux de diffusion. En fin de compte, c’est ce qui va multiplier le nombre de visiteurs au festival.»

Le troisième et nouveau village cette année est situé à la place D’Youville et s’animera durant sept soirs avec des spectacles alliant humour et musique. Même si elles ont été programmées pour souligner le 20e anniversaire du festival, Sylvain Parent-Bédard souhaite que ces soirées thématiques, offertes gratuitement et auxquelles participeront Gregory Charles et 2Frères, entre autres, restent dans les plans du futur.

Pas d’objectif

Sylvain Parent-Bédard a fondé son entreprise en 1997 à la fin de sa vingtaine, «par passion», dit-il. QuébéComm est aujourd’hui devenu l’Agence ComediHa ! avec 1500 employés qui figurent à son registre. Outre le festival, la production télévisuelle (LOL, diffusée dans plus de 130 pays) est aujourd’hui un axe non négligeable de la compagnie.

Photo Jean-François Desgagnés

Pas si mal pour quelqu’un qui, il y a 20 ans, ne connaissait rien à l’industrie et rien à l’humour, mais qui était animé par une vibrante envie de développer la vie culturelle à Québec.

S’il n’avait aucun objectif précis en tête, les inépuisables idées de grandeur de Sylvain Parent-Bédard ont amené le festival à un autre niveau d’année en année. «Tant qu’à faire quelque chose, rêvons!», lance-t-il, attablé avec Le Journal.

«Et ce n’est pas fini. Je pense que le 20e est un nouveau tremplin pour le ComediHa ! Fest.»

Jamais, toutefois, le fondateur ne croyait un jour en être rendu à célébrer ce 20e anniversaire. «Pas du tout, laisse-t-il tomber spontanément. Je n’ai jamais fait les choses pour nécessairement les faire grandir. J’ai eu des plans, mais tout ce que je voulais, c’était m’amuser. À l’époque, on ne connaissait rien, mais on était frondeurs et on essayait toutes sortes d’affaires.»

Photo Jean-François Desgagnés

Franchir les frontières

L’un des grands défis que se fixe Sylvain Parent-Bédard pour l’avenir, c’est de continuer à franchir les frontières avec des produits culturels de chez nous, comme il l’a fait avec l’émission LOL.

«On aimerait créer un, deux, trois spectacles vivants qui pourraient partir en tournée mondiale. Et je ne parle pas de spectacles de stand-up, mais de spectacles d’envergure, visuels, musicaux, humoristiques, où il y aurait jusqu’à une dizaine d’artistes sur scène. On aimerait faire une première en 2021.»

► Le ComediHa ! Fest se déroule du 7 au 18 août.

Photo Jean-François Desgagnés

Sept incontournables à voir dans les villages

On préfère vous avertir : vous ne pourrez voir tout ce qui se trame dans les villages ludiques du ComediHa ! Fest, tellement les propositions sont nombreuses. Le village Vidéotron, installé à la place George-V, et le village Pigeonnier, érigé au parc de la Francophonie, seront le théâtre d’une pléiade de spectacles thématiques éprouvés, qui se déroulent dans des lieux inusités comme des conteneurs, des autobus, des chapiteaux. En voici sept à ne pas manquer.

Roast Battle

Photo d'archives, Agence QMI

Du 7 au 18 août (sauf les 12 et 13) | 21 h 30

Village Vidéotron, au Ha!ngar

Animées par Guillaume Wagner, les soirées Roast Battle accueillent huit humoristes invités qui se livrent tous les soirs à une bataille de gags et à des joutes verbales sans merci. Deux juges ont à déterminer quel humoriste est le plus drôle en se moquant de son adversaire. Parmi les invités : Mathieu Cyr, Olivier Martineau, Réal Béland, Jérémy Demay, Yannick De Martino, Christine Morency et Marie-Lyne Joncas.

Piment Fort

Photo d'archives, Martin Alarie

Du 7 au 18 août (sauf les 12, 13 et 14) | 20 h

Village Vidéotron, au Ha!ngar

Le concept de la célèbre émission est de retour au ComediHa ! Fest pour la deuxième année consécutive, toujours sous l’animation survoltée de Normand Brathwaite. Parmi les trois panélistes qui se succéderont chaque soir : Billy Tellier, Anaïs Favron, Olivier Martineau, François Massicotte, Yves P. Pelletier et MC Gilles.

Randy Feltface

Photo courtoisie

Du 7 au 18 août (sauf les 12 et 13) | 22 h

Village Pigeonnier, Cube

Il s’agit du seul spectacle anglophone de la programmation 2019 du ComediHa ! Fest. La marionnette australienne, pour un public adulte, s’est distinguée par de nombreux prix et une demi-douzaine de spectacles solos présentés partout dans le monde. On nous souffle à l’oreille qu’il est hilarant.

Shows Mystères

Les 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18 août | 19 h

Village Vidéotron, Grand chapiteau

Le concept présenté depuis quelques années déjà est le plus populaire du festival. Les spectateurs s’installent dans la salle sans savoir qui montera sur scène. De grosses pointures de l’humour y ont participé dans les années passées, comme Jean-Michel Anctil, Sugar Sammy et Rachid Badouri.

Mike Ward sous écoute

Photo d'achives, Jean-François Desgagnés

Les 8, 9, 10, 14, 15, 16 août | 22 h 30

Village Vidéotron, Grand chapiteau

Podcast humoristique francophone le plus écouté au monde avec plus d’un million de téléchargements par mois, Mike Ward sous écoute sera présenté devant public à six reprises durant le festival. Phil Roy, Marie-Lyne Joncas et François Léveillée, entre autres, iront jaser à Ward. Une autre série de podcasts est aussi présentée tous les soirs du festival dès 17 h 30 au Ha!ngar.

Shows XXX

Photo courtoisie

Du 7 au 18 août (sauf les 12 et 13) | 23 h

Village Vidéotron, Ha!ngar

Les Shows XXX termineront les soirées au Ha!ngar. Pour oreilles averties, cette heure d’humour mettra en scène une panoplie d’humoristes qui n’ont pas peur des mots. Parmi eux, Sam Boisvert, Charles Pellerin, Dave Morgan, Cathleen Rouleau, Franky et Mike Beaudoin.

L’heure de pointe

Photo courtoisie, Myriam Frenette

Les 7, 8, 10, 15 et 16 août | 20 h 30

Village Vidéotron, Grand chapiteau

L’heure de pointe, ce sont cinq humoristes qui viennent présenter 60 minutes de sketches. On y retrouvera le maître de l’absurde Daniel Grenier, les vétérans François Massicotte et François Léveillée, le «coach de vie amoureuse» Alex Perron, ainsi qu’Eddy King.

► Les spectacles présentés dans les villages sont accessibles avec les lunettes jaunes, laissez-passer du ComediHa ! Fest. Les détails de la programmation se trouvent sur le site comedihafest.com/programmation.