5 beaux endroits où t’entraîner dehors à Québec

Quatre mois de soleil et de chaleur par année, c’est court! Pourquoi irions-nous nous enfermer dans un gym? L’été, c’est la saison parfaite pour l’entraînement extérieur. Course à pied, musculation, sports d’équipe... tout est possible. Voici 5 endroits à Québec où l’on peut s’entrainer dehors.

ESCALIER DU CAP-BLANC

Précisons tout de suite que cet escalier nous offre 398 marches! Aménagé avec des paliers, pour nous permettre de reprendre notre souffle (merci!), il est un endroit prisé par les joggeurs et les athlètes qui veulent tester leur endurance. Ce sont les plaines d'Abraham qui nous accueillent une fois en haut.

540, rue Champlain

PEPS

Le Pavillon de l'éducation physique et des sports est accessible à tous. Ici, 400 mètres de piste, afin de faire votre jogging. À l’extérieur, au stade, les murets de béton sont utilisés par plusieurs afin d’ajouter de l’intensité aux exercices. Un endroit où vous êtes certains de rencontrer d’autres maniaques d’entrainement!

2300, rue de la Terrasse

COLLÈGE MÉRICI

Spécialisée en modules d’entraînement en plein air, c’est l’entreprise Trekfit qui est derrière ce projet au cœur de la vie urbaine. Le circuit d'entraînement est à la disposition des sportifs depuis 2014. Barres à push-up, barres à traction, corde à grimper et échelle horizontale font partie du circuit.

755, Grande Allée Ouest

STATION TOURISTIQUE STONEHAM

Quoi de mieux que faire son cardio en forêt? À 20 minutes de Québec, de magnifiques pistes de randonnée pédestre vous mèneront au sommet des montagnes 1 et 2 de la station touristique Stoneham. Après votre ballade, une saucette dans la piscine creusée ou dans les spas sera la bienvenue!

600, chemin du Hibou

PARC HENRI-CASAULT

Situé à Charlesbourg, le parc Henri-Casault est aussi une station d’entrainement munie de plusieurs exerciseurs pour les gens de tous les niveaux. On apprécie le panneau explicatif des muscles sollicités selon le mouvement qui nous est suggéré.

5395, 4e avenue Ouest