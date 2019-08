Au frais pour la nuit

Certains prennent les grands moyens pour s’assurer de dormir au frais, en dotant notamment leur demeure d’un climatiseur, alors que d’autres comptent sur des petits trucs pour rafraîchir leurs nuits. En voici quelques-uns.

Surmatelas Gel Cooling par Zeopedic composé entre autres d’une mousse mémoire ventilée infusée de gel pour une circulation d’air et un confort rafraîchissant. entre 299,95 $ et 549,95 $, linenchest.com

Cette serviette fraîche glacée de Upper Canada ne nécessite aucune réfrigération et retient la fraîcheur pendant quatre heures. Il suffit de la mouiller, de l’essorer et de la porter pour diminuer la température du corps. 9,95 $, linenchest.com

La couette anti-humidité de Casper , combinant un duvet et un coton légers, ainsi qu’une couche de laine mérinos, vous gardera au sec et au frais toute la nuit. entre 400 $ et 550 $, casper.com

Photo courtoisie

Draps de coton Supima de Casper, aux fibres plus longues et plus résistantes, rendant les draps davantage doux et frais, même l’été. entre 140 $ et 210 $, casper.com